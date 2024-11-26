Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Την άνοιξη του 2025 ανοίγει το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, το The Birth Center, πολύ κοντά στη ΛΗΤΩ Γενική, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Ε., από την Εριέττα Kούρκουλου Λάτση, ιδρύτρια και πρόεδρο του ιδρύματος Kind Things, ethical investor, συν-ιδρύτρια του The Birth Center και την Κατερίνα Γεωργακούλα, μαία-ιδρύτρια του IROIS.

Η φιλοσοφία του Κέντρου Φυσικού Τοκετού

Το The Birth Center θα είναι το πρώτο Κέντρο Φυσικού τοκετού στην Ελλάδα, του οποίου η φιλοσοφία είναι οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να γεννήσουν φυσικά σε περιβάλλον που τους δίνει την αίσθηση ότι βρίσκονται σπίτι τους ή αν το επιθυμούν στο νερό.

«Ήμουν τυχερή λόγω του ονόματός μου, καθώς η γνώμη μου και η ικανοποίησή μου μετρούσε»

«Ο στόχος του κέντρου μας δεν είναι κάθε γυναίκα να γεννήσει στο νερό, ούτε να μειώσουμε εκείνες που από επιλογή αποφασίζουν να φέρουν το παιδί τους στον κόσμο στο περιβάλλον ενός μαιευτηρίου. Στόχος είναι το κέντρο μας να αποτελέσει ένα hub ενημέρωσης και ενδυνάμωσης κάθε εγκύου, έτσι ώστε όπου και όπως και να επιλέξει να γεννήσει, να έχει τις γνώσεις που χρειάζεται για να απαιτήσει τον σεβασμό που της αναλογεί, διεκδικώντας τα δικαιώματά της σε ένα σύστημα που τη θεωρεί παθητικό δέκτη και όχι ενεργό παράγοντα στον ίδιο της τον τοκετό.Ήμουν τυχερή λόγω του ονόματός μου, καθώς η γνώμη μου και η ικανοποίησή μου μετρούσε», ανέφερε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση σχετικά με τη δική της γέννα σε ενημερωτική παρουσίαση προς δημοσιογράφους.

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, ιδρύτρια και πρόεδρος του ιδρύματος Kind Things, ethical investor, συν-ιδρύτρια του The Birth Center

Δήλωσε ότι αυτός ήταν ο λόγος που δέχτηκε τη δέουσα προσοχή από τους γιατρούς και το προσωπικό οι οποίοι τη βοήθησαν να επιλέξει τον φυσικό τοκετό. Προσέθεσε ότι με το εγχείρημα αυτό ο στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία να έχουν ίδια μεταχείριση όλες οι γυναίκες. Λίγο μετά τη γέννα του παιδιού της, Νίκου, αποφάσισε μαζί με τη δική της μαία την Κατερίνα Γεωργακούλα να συν-ιδρύσουν το The Birth Center.

Το 60% των γυναικών στην Ελλάδα γεννούν με καισαρική

Όπως ανέφερε, σε μια ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα η Κατερίνα Γεωργακούλα, «έρευνα σε δείγμα 500 γυναικών έδειξε ότι μόνο το 1% επιλέγει τον φυσικό τοκετό ενώ το 1/5 αντιλαμβάνεται τη σημασία του.

«Τα πακέτα θα είναι οικονομικά προσιτά για να μην ξοδεύουν πολλές χιλιάδες ευρώ οι γυναίκες στη γέννα τους»

Προσέθεσε ότι το 58-60% των γυναικών στην Ελλάδα γεννούν με καισαρική ενώ το ποσοστό αυτό είναι 21% παγκοσμίως».

Κατερίνα Γεωργακούλα, μαία-ιδρύτρια του IROIS

Στο περιθώριο της εκδήλωσης η Κατερίνα Γεωργακούλα ανέφερε στο skai.gr ότι υπάρχει πρόβλεψη τα οικονομικά πακέτα να είναι προσιτά και για τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να ξοδεύει πολλές χιλιάδες ευρώ μια γυναίκα για να γεννήσει. Παράλληλα, σημείωσε πως θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του κέντρου. Δεδομένου μάλιστα του φιλανθρωπικού υπόβαθρου και των δύο συνιδρυτών θεωρεί αισιόδοξο το σενάριο να εντάξουν και κάποιο φιλανθρωπικό κομμάτι για τους οικονομικά ασθενέστερους στο νέο κέντρο χωρίς, όμως, αυτό να είναι ακόμα σαφές.

«Τους δίνετε και βατραχοπέδιλα;»

Ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της κλινικής Λητώ, ανέφερε ότι όταν είχε ξεκινήσει χώρο στην κλινική Λητώ για να γεννούν οι γυναίκες στο νερό του έκαναν «bullying», λέγοντας του 'Τους δίνετε και βατραχοπέδιλα;'. Επεσήμανε πάντως πως αργότερα υιοθέτησαν την εν λόγω πρακτική και άλλες κλινικές, όπως το Μητέρα και το Ιασώ, τονίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης γύρω από το θέμα των αρμοδίων γιατρών και μαιών και της ανάλογης εκπαίδευσής τους.

Λεωνίδας Παπαδόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της κλινικής Λητώ

Τον δρόμο, όπως δήλωσε, για να ανοίξουν κέντρα φυσικού τοκετού στην Ελλάδα άνοιξε νόμος του Ιουλίου 2024. Πρόκειται για την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Γ2α/οικ. 36395/2024 | ΦΕΚ 4109/Β/15-7-2024), των υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας, που αναφέρει αναλυτικά τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Φυσικού Τοκετού (Birth Centers), δημόσιων και ιδιωτικών.

Έκλεισε ότι οι γυναίκες παλιά γεννούσαν στο σπίτι και ότι αυτό ήταν μια εμπειρία που μοιράζονταν όλα τα μέλη της οικογένειας με τα μικρότερα να εξοικειώνονται με την ιδέα του φυσικού τοκετού. «Στη Φλωρεντία το κέντρο Φυσικού τοκετού 'Μαργαρίτα' έχει το concept ότι η γυναίκα γεννά στο σπίτι. Αυτό τη βοηθά να μην έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο ή ότι τίθεται σε μια διαδικασία χειρουργείου. Στόχος είναι να νικήσουμε το φόβο της γέννας», έκλεισε.

