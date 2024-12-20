Τη σχέση μεταξύ μιας χρόνιας λοίμωξης του εντέρου που προκαλείται από έναν κοινό ιό και της ανάπτυξης της νόσου Αλτσχάιμερ εντόπισαν ερευνητές του Arizona State University και του Banner Alzheimer's Institute. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Alzheimer's & Dementia».

Πρόκειται για τον κυτταρομεγαλοϊό, έναν από τους εννιά ιούς του έρπητα, στον οποίο πιστεύεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εκτίθενται κατά τις πρώτες δεκαετίες της ζωής τους. Σύμφωνα με την έρευνα, σε ορισμένους ανθρώπους ο ιός μπορεί να παραμείνει σε ενεργή κατάσταση στο έντερο και να ταξιδέψει στον εγκέφαλο μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου, που συνδέει το έντερο και τον εγκέφαλο. Μόλις φτάσει εκεί, ο ιός μπορεί να αλλάξει το ανοσοποιητικό σύστημα και να συμβάλει σε άλλες αλλαγές που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πάντως ότι η απλή επαφή με τον ιό, η οποία συμβαίνει σχεδόν σε όλους, δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο ανησυχίας, καθώς ο ιός εντοπίστηκε μόνο σε ένα υποσύνολο ατόμων. Τώρα αναπτύσσουν ένα τεστ αίματος για τον εντοπισμό των ατόμων που έχουν ενεργή λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό, ενώ επόμενος στόχος τους είναι να εξετάσουν αν τα υπάρχοντα αντιικά φάρμακα θα μπορούσαν να θεραπεύσουν ή να προλάβουν αυτή τη μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μελέτη καταδεικνύει τον πιθανό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι λοιμώξεις στην υγεία του εγκεφάλου και τον νευροεκφυλισμό. Ωστόσο, συμπληρώνουν ότι χρειάζονται ανεξάρτητες μελέτες για να δοκιμαστούν τα ευρήματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

