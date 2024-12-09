Η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής καρδιαγγειακής νόσου, αλλά η περιορισμένη κατανάλωση γλυκών όχι, όπως διαπιστώνει μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Frontiers in Public Health».

Οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία για σχεδόν 70.000 άτομα από δύο μεγάλες κοόρτες στη Σουηδία, στις οποίες οι συμμετέχοντες είχαν συμπληρώσει ερωτηματολόγια για τη διατροφή τους το 1997 και το 2009. Κατά τη μελέτη, εξέτασαν την κατανάλωση ζάχαρης από γλυκά και ζαχαρούχα ποτά, καθώς και επτά καρδιαγγειακές παθήσεις: δύο τύπους εγκεφαλικών επεισοδίων, καρδιακές προσβολές, καρδιακή ανεπάρκεια, ανευρύσματα της αορτής, κολπική μαρμαρυγή και στένωση της αορτής. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν μέχρι να πεθάνουν, να διαγνωστούν με καρδιαγγειακή πάθηση ή να φτάσουν στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης το 2019.

Όπως διαπίστωσαν, η κατανάλωση γλυκών ποτών ήταν χειρότερη για την υγεία από οποιαδήποτε άλλη μορφή ζάχαρης και αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας, κολπικής μαρμαρυγής και ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής. Επίσης, εντοπίστηκε ότι οι υψηλότεροι κίνδυνοι αρνητικής έκβασης για την υγεία προέκυψαν στη χαμηλότερη κατηγορία πρόσληψης γλυκών λιχουδιών. Φαίνεται λοιπόν ότι η περιστασιακή κατανάλωση λιχουδιών συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα.

Ωστόσο, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι θα χρειαστεί περισσότερη έρευνα για την κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στις διαφορετικές επιδράσεις των διαφορετικών τύπων κατανάλωσης ζάχαρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

