Είστε από τους ανθρώπους που επισκέπτεστε συχνά την τουαλέτα, ακόμα και δύο ή τρεις φορές την ημέρα ή από εκείνους που η χρήση της αποτελεί μια σπάνια και ιδιαίτερη περίσταση;

Σε όποιες και από τις δύο κατηγορίες ανθρώπων κι αν ανήκετε αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η συχνότητα με την οποία επισκεπτόμαστε την τουαλέτα για να ενεργηθούμε, αποκαλύπτει σημαντικά πράγματα για την υγεία μας.

Σύμφωνα με το BBC, το πόσο συχνά επισκεπτόμαστε την τουαλέτα, μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάθε φορά που τρώμε, το παχύ έντερο συστέλλεται και σπρώχνει την τροφή κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα. Αυτό το αυτόματο « γαστροκολικό αντανακλαστικό» έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση ορμονών που δημιουργούν την επιθυμία για καύση, αλλιώς γνωστή ως «κλήση στα κόπρανα». Ωστόσο, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να καταστέλλουμε αυτή την παρόρμηση, πράγμα που σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση πηγαίνουμε μία φορά την ημέρα στην τουαλέτα ή ακόμα και καθόλου.

«Όλοι τείνουμε να είμαστε πολύ απασχολημένοι για να αφιερώσουμε χρόνο στο να ενεργηθούμε», λέει ο Martin Veysey, γαστρεντερολόγος και γιατρός γενικής ιατρικής που εδρεύει στο νοσοκομείο Canberra στην Αυστραλία.

Το NHS και άλλοι φορείς υγείας δηλώνουν ότι το να πηγαίνουμε στην τουαλέτα από τρεις φορές την ημέρα έως τρεις φορές την εβδομάδα θεωρείται φυσιολογική λειτουργία του εντέρου. Αλλά το φυσιολογικό και το υγιές δεν είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα. Οι επιστήμονες μπορεί να έχουν λύσει το μυστήριο του πόσο συχνά πηγαίνουμε στην τουαλέτα για να ενεργηθούμε αλλά δεν υπάρχει απάντηση στο πόσο συχνά πρέπει να πηγαίνουμε. Ωστόσο, όλο και περισσότερο, οι ερευνητές ανακαλύπτουν ότι οι κενώσεις ενός ατόμου αποτελούν ισχυρό δείκτη της υγείας του.

Μελέτη που παρουσιάστηκε το 2023 εξέτασε τις συνήθειες του εντέρου 14.573 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνα έδειξε ότι το 50,7% των ανθρώπων συνήθιζαν να πηγαίνουν στην τουαλέτα επτά φορές την εβδομάδα. Όσον αφορά το σχήμα τους ήταν «σαν λουκάνικο ή φίδι, με απαλή και μαλακή υφή». Στη συνέχεια, οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για περισσότερα από πέντε χρόνια για να δουν εάν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ της συχνότητας που πήγαιναν στην τουαλέτα και της θνησιμότητας. Αυτό που έδειξε η έρευνα ήταν ότι οι άνθρωποι που αφόδευαν τέσσερα μαλακά κόπρανα την εβδομάδα είχαν 1,78 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν μέσα σε πέντε χρόνια από εκείνους που έκαναν κανονικά κόπρανα επτά φορές την εβδομάδα. Όσοι πήγαιναν σπάνια τουαλέτα είχαν επίσης 2,42 και 2,27 περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο και καρδιαγγειακή νόσο, αντίστοιχα.

Το 2024, ο Sean Gibbons, έναν μικροβιολόγος στο Ινστιτούτο Βιολογίας Συστημάτων στο Σιάτλ των ΗΠΑ πραγματοποίησε μελέτη σε 1.400 υγιείς ενήλικες χωρίζοντάς τες σε τέσσερις ομάδες, με βάση τις συνήθειές τους στην τουαλέτα, δυσκοιλιότητα (μία με δύο κενώσεις την εβδομάδα), χαμηλό-φυσιολογικό (τρεις-έξι κενώσεις την εβδομάδα), υψηλό-φυσιολογικό (μία-τρεις κενώσεις την ημέρα) και διάρροια. Έπειτα, έψαξαν να δουν αν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας και του μικροβιώματος του εντέρου ενός ατόμου. Ο Gibbons ανακάλυψε ότι όσοι έβγαζαν ένα έως τρία κόπρανα την ημέρα είχαν υψηλότερη αναλογία «καλών» βακτηρίων στα έντερά τους από εκείνους που επισκέπτονταν λιγότερο συχνά την τουαλέτα. Στην άλλη όψη του νομίσματος, ο Gibbons διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που πήγαιναν τουαλέτα λιγότερο από τρεις φορές την εβδομάδα είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν τοξίνες στο αίμα τους που προηγουμένως είχαν εμπλακεί σε καταστάσεις όπως η χρόνια νεφρική νόσο και το Αλτσχάιμερ.

Ο Gibbons πιστεύει επίσης ότι ένας λόγος που οι άνθρωποι που είχαν δυσκοιλιότητα είχαν υψηλότερα επίπεδα επιβλαβών τοξινών στην κυκλοφορία του αίματός τους είναι επειδή τα κόπρανα κολλάνε στο έντερό τους για μεγάλες περιόδους. Αυτό αναγκάζει τα βακτήρια στο έντερο να «τρώνε» όλες τις διαθέσιμες φυτικές ίνες. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι μόλις εξαφανιστούν όλες οι φυτικές ίνες, τα βακτήρια αρχίζουν να ζυμώνουν πρωτεΐνες αντ 'αυτού - οι οποίες απελευθερώνουν επιβλαβείς τοξίνες στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτές οι τοξίνες είναι γνωστό ότι προκαλούν βλάβες σε όργανα, συμπεριλαμβανομένων των νεφρών και της καρδιάς.

Ένα μέτρο της υγείας του εντέρου σας είναι επίσης ο χρόνος που χρειάζεται για να ταξιδέψει η τροφή μέσω του πεπτικού σας συστήματος – γνωστός ως χρόνος διέλευσης του εντέρου. Μπορείτε εύκολα να το δοκιμάσετε στο σπίτι τρώγοντας φαγητά με έντονα χρώματα όπως το γλυκό καλαμπόκι και στη συνέχεια προσδιορίζοντας πόσο χρόνο χρειάζεται για να αποβληθεί. Το 2020, ερευνητές στο King's College του Λονδίνου έδωσαν μπλε μάφιν σε 863 άτομα για να μετρήσουν τον χρόνο διέλευσης από το έντερο. Αυτό ήταν μέρος της μελέτης Predict1. Η μελέτη αποκάλυψε ότι οι χρόνοι διέλευσης του εντέρου διέφεραν ευρέως από άτομο σε άτομο, κυμαινόταν από λιγότερο από 12 ώρες έως πολλές ημέρες. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα μικρόβια που βρέθηκαν στα έντερα των ανθρώπων με σύντομους χρόνους διέλευσης – που είχαν την τάση να αφοδεύουν συχνότερα – διέφεραν αξιοσημείωτα από αυτά με μεγαλύτερους χρόνους διέλευσης.

«Αυτό που βρήκαμε ήταν ότι οι άνθρωποι που είχαν μεγαλύτερο χρόνο διέλευσης έτειναν να έχουν περισσότερα "κακά" βακτήρια του εντέρου», λέει η Emily Leeming, επιστήμονας μικροβιώματος στο King's College του Λονδίνου. Αυτό το εύρημα ήταν πιο έντονο για άτομα με χρόνο διέλευσης από το έντερο 58 ώρες ή περισσότερο, που είχαν την τάση να πηγαίνουν στην τουαλέτα λιγότερο από τρεις φορές την εβδομάδα.

Εκτός από ένα πιο υγιές μικροβίωμα του εντέρου, η μελέτη του Leeming αποκάλυψε ότι όσοι είχαν μικρότερους χρόνους διέλευσης από το έντερο διέθεταν λιγότερο σπλαχνικό λίπος - έναν τύπο λίπους που βρίσκεται βαθιά μέσα στην κοιλιά και περιβάλλει τα κοιλιακά όργανα. Το σπλαχνικό λίπος είναι επικίνδυνο επειδή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πολλών παθήσεων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, του διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου. Επίσης, όσοι ανήκαν σε αυτή την κατηγορία των ατόμων εμφάνισαν επίσης πιο υγιεινές αντιδράσεις στο φαγητό, γνωστό ως «μεταγευματική ανταπόκριση». Αυτό σημαίνει ότι είχαν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα τους μετά από ένα γεύμα, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Το εύρημα ταιριάζει με όσα γνωρίζουν οι επιστήμονες για τη δυσκοιλιότητα και τη σχέση της με χρόνιες ασθένειες. Εάν κάποιος έχει χρόνια δυσκοιλιότητα, τότε μπορεί να διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο για ασθένειες όπως ο καρκίνος του εντέρου. Ωστόσο, τα στοιχεία που καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα διαφέρουν. Μια ανάλυση που ακολούθησε και συνδυάζει τα αποτελέσματα από πολλές άλλες έρευνες που απαντούν στην ίδια ερώτηση, διαπίστωσε ότι ο καρκίνος του εντέρου δεν ήταν πιο διαδεδομένος σε άτομα με δυσκοιλιότητα.

«Αλλά βλέπουμε επίσης σύνδεση και με άλλα μέρη του σώματος. Για παράδειγμα, τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον μπορεί να έχουν δυσκοιλιότητα έως και 20 χρόνια πριν εμφανίσουν οποιαδήποτε κινητικά συμπτώματα» λέει η Leeming.

Τι να προσέξετε

Ωστόσο, η Leeming λέει ότι το βασικό πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι τυχόν ανεξήγητες αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου. Συμβουλεύει επίσης ότι είναι καλή ιδέα να παρακολουθείτε τις τακτικές σας συνήθειες για να μάθετε τι είναι φυσιολογικό για εσάς.

«Θα έπρεπε όλοι να κοιτάμε τα κόπρανά μας, γιατί είναι σαν ένα δωρεάν τεστ υγείας του εντέρου», λέει ο Leeming. «Δεν είναι μόνο σημαντικό το πόσο συχνά πηγαίνετε στην τουαλέτα, είναι επίσης σημαντικό το χρώμα και το σχήμα τους. Αυτό που πραγματικά ψάχνετε είναι ο τύπος 3 έως ο τύπος 4 [της κλίμακας σύστασης κοπράνων Μπρίστολ], που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μοιάζουν με ένα λουκάνικο με ρωγμές ή με ένα απαλό λουκάνικο».

Όσον αφορά το χρώμα, αν δείτε μαύρο ή κόκκινο στα κόπρανα σας, αυτό υποδηλώνει την παρουσία αίματος. Αν και μπορεί να υπάρξει κάποια εξήγηση για αυτό που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ενέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, θα μπορούσε να είναι σημάδι καρκίνου του παχέος εντέρου και γι' αυτό είναι σημαντικό να επισκεφτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό. Θα πρέπει επίσης να μιλήσετε με το γιατρό σας εάν έχετε τακτικά διάρροια, φούσκωμα και αέρια μετά το φαγητό.

Τέλος, αν θέλετε να γίνετε πιο «τακτικοί», υπάρχουν τρία απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. «Στη μελέτη μας, οι άνθρωποι στη ζώνη Goldilocks έτρωγαν περισσότερα φρούτα και λαχανικά, ήταν πιο ενυδατωμένοι και ήταν πιο δραστήριοι σωματικά», λέει ο Gibbons.

Πηγή: skai.gr

