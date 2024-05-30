Αύξηση παρουσίασε η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα, καθώς και όλοι οι σκληροί δείκτες, εισαγωγές στα νοσοκομεία, διασωληνώσεις, θάνατοι.

Μικρή αύξηση παρουσίασε και η θετικότητα για γρίπη, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 20-26 Μαΐου.

Ειδικότερα:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 158. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 90 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 629.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν τρεις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν οχτώ. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι οχτώ.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν έξι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 50.

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε πτώση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε δύο από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν, αύξηση σε έξι και σταθεροποίηση σε δύο.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένοντας άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης/λήξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC).

Στα δείγματα του δικτύου SARI η θετικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης στης γρίπης έχουν νοσηλευθεί 146 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 70 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Έχουν τυποποιηθεί 1.046 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 553 (53%) ήταν τύπου Α και 493 (47%) τύπου Β. Ο επικρατών τύπος είναι ο Β τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 535 στελέχη τύπου Α. Τα 491 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 44 (8%) στον υπότυπο Α(Η3)

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα RSV τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI) παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

