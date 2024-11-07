ΕΟΔΥ: 547 νέες εισαγωγές με covid-19, 16 νέες διασωληνώσεις, 17 θάνατοι

Σε σταθερό επίπεδο παραμένει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ. Επίσης, σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κινείται η θετικότητα για γρίπη, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρεται:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη μεταβολή στον αριθμό των νέων εισαγωγών σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 547 νέες εισαγωγές, ενώ ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 610.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν 16. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν έξι.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 24.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 17. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 26.

Τα επίπεδα του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα εμφανίζονται υψηλά σε μία από τις δέκα ελεγχθείσες περιοχές (καταγράφοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), σε τρεις μέτρια και στις υπόλοιπες έξι χαμηλά (παρουσιάζοντας μικτές τάσεις σε σχέση μ με την προηγούμενη εβδομάδα).

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη όπως εκτιμάται από τα δίκτυα επιτήρησης στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στο νοσοκομειακό περιβάλλον (δίκτυο επιτήρησης SARI), βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων. Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI)

