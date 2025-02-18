HHG: Τιμητική βράβευση της Y-Logimed για 3η συνεχόμενη χρονιά

Η Y-Logimed, μέλος του Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου ιδιωτικού Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, βραβεύτηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά από τον Κατασκευαστικό Οίκο Abbott Medical στην τελετή απονομής του Sales Award Meeting “Heart and Soul - Blue Fire Burns Brightest” που διενεργήθηκε από τις 13 έως τις 16 Ιανουαρίου 2025 στο Monte Carlo.

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την εξαιρετική επιχειρησιακή απόδοση και συνεργασία της Y-Logimed με τον Κατασκευαστικό Οίκο Abbott Medical για το 2024. Η Y-Logimed από το 2014 αποτελεί Επίσημο Αντιπρόσωπο στην Ελλάδα του Οίκου Abbott Medical, ο οποίος κατατάσσεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων παγκοσμίως.

Μέσω της πολυετούς αυτής συνεργασίας, το τμήμα Cardiovascular της Y-Logimed διαχειρίζεται ένα διευρυμένο portfolio προϊόντων αιχμής της Abbott Medical με εξειδίκευση στις επεμβάσεις αποκατάστασης καρδιακών και αγγειακών παθήσεων στον τομέα της καρδιολογίας, επεμβατικής ακτινολογίας & αγγειοχειρουργικής.

Από το 2024 η Y-Logimed έχει αναλάβει την επίσημη αντιπροσώπευση στην ελληνική αγορά της πρωτοποριακής τεχνολογίας συστήματος Αμφίδρομης Τροχιακής Αθηρεκτομής “POAS - Orbital Atherectomy System’’ της Abbott Medical. Η αναφερόμενη τεχνολογία βασίζεται στη χρήση της φυγόκεντρου δύναμης και στην ταυτόχρονη δράση των παλμικών δονήσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έντονα ασβεστωμένων βλαβών στα στεφανιαία και περιφερικά αγγεία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 η Y-Logimed διευρύνει περαιτέρω το portfolio προϊόντων της Abbott Medical ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT), μέτρησης κλασματικής εφεδρείας ροής (FFR), στεφανιαίας εφεδρείας (CFR) και μικροκυκλοφορίας (IMR) με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης. Οι νέες αυτές τεχνολογίες ενισχύουν σημαντικά τη δυναμική παρουσία της Y-Logimed στον τομέα της καρδιολογίας στην Ελλάδα με την εφαρμογή εξατομικευμένων λύσεων που βελτιώνουν τη διάγνωση και αποτελεσματικότητα των επεμβατικών πράξεων και, ως αποτέλεσμα, και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Y-Logimed, κ. Σπυρίδων Μαυραντώνης δήλωσε: «Η τρίτη συνεχόμενη βράβευση από την Abbott Medical αποτελεί τιμή για την ομάδα μας και αναγνώριση της προσήλωσής μας στην επίτευξη των στόχων μας. Παράλληλα, η διεύρυνση της συνεργασίας μας με την Abbott Medical επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη αυτού του κορυφαίου οίκου στην Y-Logimed. Η εταιρεία μας συνεχίζει να επενδύει στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, ενισχύοντας τον ρόλο της ως βασικού συνεργάτη των επαγγελματιών υγείας συμβάλλοντας στη διαρκή αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.»

Πηγή: skai.gr

