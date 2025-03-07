Γυναίκες με υψηλότερα επίπεδα βιταμινών και ιχνοστοιχείων στο αίμα τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως χαλκό, μαγγάνιο και βιταμίνη Β12, είχαν χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής αρτηριακής πίεσης 20 χρόνια αργότερα, στη μέση ηλικία, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε σε συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και θα δημοσιευθεί στο περιοδικό Hypertension.

Το μαγγάνιο, το σελήνιο, το μαγνήσιο και ο χαλκός συγκαταλέγονται στα μέταλλα που είναι σημαντικά για έναν υγιή οργανισμό, επειδή οι αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία από καρδιαγγειακές παθήσεις. Προηγούμενη έρευνα έχει διαπιστώσει ότι υψηλότερα επίπεδα μαγγανίου συσχετίστηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο προεκλαμψίας (υψηλή αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης). Αντίθετα, η χρόνια έκθεση στα μη απαραίτητα μέταλλα μόλυβδο, κάδμιο και αρσενικό συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Mingyu Zhang, επιδημιολόγο και καθηγητή Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και στο ιατρικό κέντρο Beth Israel Deaconess Medical Center, ανέλυσαν δεδομένα από μια συνεχιζόμενη, μακροχρόνια μελέτη που ξεκίνησε το 1999 για γυναίκες και τα παιδιά τους που ζουν στην ανατολική Μασαχουσέτη. Σχεδόν 500 γυναίκες εγγράφηκαν στη μελέτη κατά τη διάρκεια της πρώιμης εγκυμοσύνης, μεταξύ 1999 και 2002, με μέση ηλικία τα 32,9 έτη. Οι ερευνητές μέτρησαν τις συγκεντρώσεις μη απαραίτητων μετάλλων (αρσενικό, βάριο, κάδμιο, καίσιο, υδράργυρος και μόλυβδος), των απαραίτητων μετάλλων (χαλκός, μαγνήσιο, μαγγάνιο, σελήνιο και ψευδάργυρος), του φυλλικού οξέος και της βιταμίνης Β12 σε δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή στη μελέτη.

Μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια παρακολούθησης, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια επίσκεψη μελέτης μεταξύ 2017 και 2021 στις ίδιες συμμετέχουσες, οι οποίες ήταν πλέον σε μέση ηλικία 51,2 ετών. Οι ερευνητές μέτρησαν την αρτηριακή πίεση για να αξιολογήσουν τις πιθανές συσχετίσεις των μεμονωμένων μετάλλων με την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Όπως διαπιστώθηκε, όταν τα επίπεδα χαλκού και μαγγανίου διπλασιάστηκαν στο αίμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο κίνδυνος υψηλής αρτηριακής πίεσης στη μέση ηλικία ήταν 25% και 20% χαμηλότερος, αντίστοιχα. Επίσης, όταν τα επίπεδα βιταμίνης Β12 στο αίμα διπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι γυναίκες είχαν κατά μέσο όρο 3,64 mm Hg χαμηλότερη συστολική αρτηριακή πίεση και 2,52 mm Hg χαμηλότερη διαστολική αρτηριακή πίεση σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα. Τα επίπεδα στο αίμα σεληνίου και ψευδάργυρου συσχετίστηκαν επίσης με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι οι πηγές πρόσληψης αυτών των συστατικών, όπως τα τρόφιμα ή τα συμπληρώματα διατροφής, δεν ποσοτικοποιήθηκαν, οπότε τα ευρήματα αυτά δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως συστάσεις διατροφής. Συμπληρώνουν ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών για να καθοριστεί η βέλτιστη διατροφική πρόσληψη αυτών των μετάλλων και μικροθρεπτικών συστατικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

