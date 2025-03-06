Μια ανατρεπτική έρευνα έρχεται να ταράξει τα νερά και τον ύπνο του αντρικού πληθυσμού, καθώς επιστήμονες υποστηρίζουν ότι όσοι έχουν καλής ποιότητας σπέρμα, είναι πιθανό να ζήσουν έως και 3 χρόνια περισσότερο από τους συνομήλικούς τους.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για την ποιότητα του σπέρματος από 80.000 άνδρες που παρακολουθήθηκαν έως και 50 χρόνια.

Διαπίστωσαν ότι οι άνδρες με περισσότερα από 120 εκατομμύρια κινητικά σπερματοζωάρια έχουν αυξημένο προσδόκιμο ζωής κατά 2 έως 3 χρόνια από εκείνους με λιγότερα από 5 εκατομμύρια κινητικά σπερματοζωάρια.

Η μελέτη «ορόσημο» είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει μέχρι τώρα και εξετάζει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του σπέρματος και της θνησιμότητας.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Dr Lærke Priskorn, ανώτερος ερευνητής, και ο Dr Niels Jørgensen, επικεφαλής ανδρολόγος, οι οποίοι και οι δύο εργάζονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

Εξέτασαν δεδομένα από 78.284 άνδρες στους οποίους αξιολογήθηκε η ποιότητα του σπέρματός τους ως μέρος της εξέτασης υπογονιμότητας ενός ζευγαριού.

Η αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος περιελάμβανε τον όγκο του σπέρματος, τη συγκέντρωση και την αναλογία των σπερματοζωαρίων που ήταν κινητικά και είχαν φυσιολογικό σχήμα.

Αυτό που συμπεραίνουν οι ερευνητές είναι ότι «όσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα του σπέρματος, τόσο χαμηλότερο είναι το προσδόκιμο ζωής».

Η ομάδα προτείνει ότι η κακή ποιότητα του σπέρματος θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι υπάρχουν άλλοι υποκείμενοι παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τη γονιμότητα όσο και τη γενική υγεία.

Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης προβλημάτων υγείας εάν οι άνδρες εξετάσουν την ποιότητα του σπέρματός τους.

Πηγή: skai.gr

