Όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε πώς να βουρτσίζουμε τα δόντια μας - βούρτσισμα πρωί και βράδυ, ένα ξέβγαλμα με νερό και ίσως ένα στοματικό διάλυμα για το κάτι παραπάνω. Ισχύουν όμως όλα αυτά; Και κατά πόσο;

Σύμφωνα με τους οδοντιάτρους, ακόμη και οι πιο επιμελείς στη στοματική υγιεινή μπορεί να κάνουν μερικά λάθη που θεωρούν δεδομένες πρακτικές και θα μπορούσαν να ακυρώσουν τις προσπάθειές τους.

Ο Δρ. Πραβίν Σάρμα, από την οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, λέει στο BBC ότι οι μισοί ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εμφανίσουν κάποια στιγμή ασθένεια των ούλων και ένα πρώιμο σημάδι είναι η αιμορραγία των ούλων.

«Εάν τα ούλα σας αιμορραγούν ή πρηστούν, είναι σημάδι ότι πρέπει να βουρτσίζετε καλύτερα», τονίζει.

Εκτός από τις τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, ακολουθούν τέσσερα πράγματα που αυτός και οι οδοντίατροι του podcast του BBC, Δρ. Ξαντ και Δρ. Βαν Τούλικεν, λένε ότι πολλοί από εμάς κάνουμε λάθος, συνήθειες που αν αλλάξουμε θα μπορούσαν να βελτιώσουν την υγεία των δοντιών μας.

1. Το βούρτσισμα 1 φορά -καλά- καλύτερο από 2 «στα γρήγορα»

Είναι μια από τις μεγάλες οδοντιατρικές «εντολές» - το βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα - και αυτό συνιστά άλλωστε και το NHS (βρετανικό ΕΣΥ).

Αλλά ο Δρ. Σάρμα λέει ότι το πραγματικό κλειδί είναι η ποιότητα, όχι η ποσότητα.

«Αν μπορείτε να βρείτε χρόνο, τότε ναι, βουρτσίστε σωστά δύο φορές την ημέρα», λέει. «Αλλά είναι καλύτερο να το κάνετε μία φορά την ημέρα καλά και μία φορά γρήγορα για δύο λεπτά».

Αν έχετε χρόνο να βουρτσίζετε και να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα σωστά μόνο μία φορά την ημέρα, τότε συνιστά να γίνεται το βράδυ.

Φυσικά, σε κανέναν δεν αρέσει το οδοντικό νήμα, αλλά ο Δρ. Σάρμα σημειώνει ότι η χρήση μεσοδόντιων βουρτσών μπορεί να το κάνει τη διαδικασία ευκολότερη και λιγότερη επώδυνο.

Όσον αφορά τη μέθοδο, κάθε δόντι έχει εξωτερική, δαγκωτική και εσωτερική επιφάνεια και οι τρεις πρέπει να βουρτσίζονται.

Ο Δρ. Σάρμα συμβουλεύει μικρές κυκλικές κινήσεις σε κάθε επιφάνεια χωρίς να ασκείται υπερβολική πίεση. Λέει επίσης να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση μεταξύ του δοντιού και των ούλων, καθώς εκεί μπορεί να εμφανιστεί ουλίτιδα.

Από πλευράς του, ο Δρ. Ξαντ λέει ότι είναι σημαντικό να «εστιάσετε στην αίσθηση των τριχών» και να προσεγγίσετε το βούρτσισμα των δοντιών με προσοχή, και όχι αφηρημένα, κοιτώντας ταυτόχρονα την οθόνη του κινητού σας.

2. Βουρτσίζετε πριν το πρωινό, όχι μετά

Πολλοί άνθρωποι βουρτσίζουν τα δόντια τους αμέσως μετά το φαγητό, αλλά αυτό μπορεί να μην κάνει καλό στο σμάλτο σας.

«Ιδανικά, βουρτσίστε πριν το πρωινό», διευκρινίζει ο Δρ. Σάρμα. «Δεν θέλετε να το κάνετε μετά από κάτι όξινο».

«Αν βουρτσίζετε μετά, τότε πρέπει να αφήσετε να περάσει λίγος χρόνος μεταξύ του φαγητού και του βουρτσίσματος».

Αυτό συμβαίνει επειδή τα οξέα από τρόφιμα και ποτά, ειδικά χυμοί φρούτων ή καφές, μπορούν να μαλακώσουν το σμάλτο των δοντιών και το βούρτσισμα αμέσως μετά μπορεί να το φθείρει.

Ο Δρ. Κρις προτείνει να ξεπλένετε το στόμα σας με νερό μετά το φαγητό για να απαλλαγείτε από κάποια ποσότητα οξέος και στη συνέχεια να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά αν βουρτσίζετε μετά το πρωινό.

3. (Μην) ξεπλένετε μετά το βούρτσισμα

Εάν φτύνετε, ξεπλένετε και κάνετε γαργάρες μετά από κάθε βούρτσισμα, ίσως θελήσετε να επανεξετάσετε αυτό το καθιερωμένο τελευταίο βήμα.

«Φτύνετε αλλά δεν ξεπλένετε με νερό», συμβουλεύει ο Δρ. Σάρμα. Το ξέπλυμα του στόματός σας ξεπλένει το συμπυκνωμένο φθόριο στην υπόλοιπη οδοντόκρεμα.

Αυτό σημαίνει ότι απλώς πρέπει να φτύνετε το περίσσευμα της οδοντόκρεμας και να αφήνετε πίσω το λεπτό στρώμα φθορίου για να συνεχίσετε να προστατεύετε τα δόντια σας.

Εάν θέλετε να ξεπλύνετε το στόμα σας μετά το βούρτσισμα, χρησιμοποιήστε ένα στοματικό διάλυμα.

4. Η ακριβή οδοντόκρεμα (δεν) είναι καλύτερη

Με τα ράφια γεμάτα με λευκαντικές οδοντόπαστες και ενισχυτικές για το σμάλτο οδοντόπαστες, είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι οι ακριβότερες επιλογές θα σας χαρίσουν ένα πιο υγιές χαμόγελο.

Όμως, σύμφωνα με τον Δρ. Σάρμα, δεν έχει και τόση σημασία ποια μάρκα θα επιλέξετε, αρκεί να περιέχει ένα βασικό συστατικό.

«Εφόσον η οδοντόκρεμά σας περιέχει φθόριο, δεν έχει μεγάλη διαφορά», ξεκαθαρίζει, προσθέτοντας ότι ο ίδιος τείνει να αγοράζει ό,τι είναι φθηνότερο ή σε προσφορά.

Το φθόριο βοηθά στην προστασία του σμάλτου και αποτρέπει την τερηδόνα, και αυτό είναι που πραγματικά μετράει.

Ωστόσο, ο οδοντίατρός σας μπορεί να σας συστήσει συγκεκριμένες οδοντόκρεμες για χρήση εάν υποφέρετε από συγκεκριμένα προβλήματα όπως τα ευαίσθητα ούλα.

Πηγή: skai.gr

