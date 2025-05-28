Kαλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει ήλιος, παγωτά, θάλασσα και… ιδρωμένα σεντόνια. Όσο ωραίες κι αν είναι οι μέρες, οι νύχτες μπορεί να γίνουν σκέτη ταλαιπωρία. Ξέρεις πώς πάει: στριφογυρνάς, τα σεντόνια κολλάνε πάνω σου, το μαξιλάρι καίει και ο ανεμιστήρας κάνει ό,τι μπορεί.

Αν νιώθεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία, μην απελπίζεσαι. Διάβασε παρακάτω 15 απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές για να δροσιστείς και, το κυριότερο, να κοιμηθείς σαν άνθρωπος.

1. Άφησε τον αέρα να κυκλοφορήσει

Μην κλείνεσαι στο καβούκι σου. Άνοιξε τα παράθυρα όταν πέσει λίγο η θερμοκρασία (συνήθως νωρίς το πρωί ή το βράδυ) και φρόντισε να έχεις ρεύμα. Το κόλπο είναι να μην μπαίνει ο ήλιος, αλλά να κυκλοφορεί ο αέρας. Κράτα τα παντζούρια ή τις κουρτίνες κλειστά όταν "χτυπάει" ο ήλιος στο δωμάτιο και άνοιξέ τα όταν σκιάσει.

2. Μην βάζεις πράγματα από την κατάψυξη στο κρεβάτι

Ναι, φαίνεται έξυπνο να βάλεις τα σεντόνια στο ψυγείο, αλλά... καλύτερα όχι. Το κρύο σοκ μπορεί να ξυπνήσει το σώμα σου και, μόλις λιώσει η υγρασία, θα νιώσεις πιο βρεγμένη και από το μαγιό σου μετά από βουτιά.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.