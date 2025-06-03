Δεκάδες νέα νοσήματα εντοπίστηκαν στoν Διευρυμένο Νεογνικό Ελεγχο

Δεκάδες νέα νοσήματα έχουν ήδη εντοπιστεί έγκαιρα στο πρώτο έτος εφαρμογής του Διευρυμένου Νεογνικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 10ο Πανελλήνιο Νεογνολογικό Συνέδριο το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία.

Περισσότερα από 200 είναι τα νεογνά που έγκαιρα διαγνώστηκαν με παθήσεις όπως συγγενή υποθυρεοειδισμό, κυστική ίνωση, γαλακτοζαιμία και άλλα σπανιότερα μεταβολικά νοσήματα.

Η πιλοτική εφαρμογή του διευρυμένου προληπτικού ελέγχου νεογνών για 33 νοσήματα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024 και πραγματοποιείται δωρεάν για όλα τα νεογέννητα της χώρας. Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση σπάνιων αλλά σοβαρών παθήσεων και την άμεση έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης, ενισχύοντας τις προοπτικές υγείας και ποιότητας ζωής των νεογέννητων.

«Η παρουσίαση και η αποτίμηση του προγράμματος αποτέλεσαν ένα από τα κεντρικά σημεία του συνεδρίου, αναδεικνύοντας τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης που δεν σταματά στη διάγνωση. Η συνεχής παρακολούθηση των παιδιών μέχρι και την ενηλικίωση, η ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών και η διατομεακή συνεργασία αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της νέας, ανθρώπινης και στοχευμένης πρακτικής» αναφέρει ο καθηγητής Νεογνολογίας στο ΑΠΘ και πρόεδρος της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας (ΕΝΕ), Γιώργος Μητσιάκος

Το συνέδριο ανέδειξε τις νέες τάσεις στη φροντίδα των νεογνών υψηλού κινδύνου, την ασφάλεια των μεταγγίσεων, αλλά και τον αυξανόμενο ρόλο του υπερηχογραφήματος στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών – το οποίο χαρακτηρίστηκε από διεθνείς εισηγητές ως «το νέο στηθοσκόπιο του νεογνολόγου».

Ξεχωριστή σημασία δόθηκε στην έννοια της οικογενειοκεντρικής φροντίδας, με πρακτικές που ενθαρρύνουν τη συνεχή παρουσία των γονέων στη ΜΕΝΝ, την ενίσχυση του δεσμού με το βρέφος και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, μέσα από την ενότητα "Βήμα Νέων Γιατρών", το συνέδριο έδωσε βήμα στη νέα γενιά επιστημόνων, τονίζοντας την ανάγκη ενεργής συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επιστημονική πρόοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

