«Στο Υπουργείο Υγείας, εργαζόμαστε καθημερινά, με συνέπεια, για να κάνουμε την πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα υγείας πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο ανθρώπινη», τόνισε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει: «Μετά την ένταξη όλων των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού μέσω του http://finddoctors.gov.gr, προχωρήσαμε σε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα.

Τα ραντεβού Ψυχικής Υγείας – για ενήλικες και παιδιά – είναι πλέον διαθέσιμα ηλεκτρονικά, εύκολα και δωρεάν.

Κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία φέρνει το δημόσιο σύστημα υγείας πιο κοντά στον πολίτη».

Και καταλήγει: «Κλείστε το ραντεβού σας στο http://finddoctors.gov.gr».

Μετά την ένταξη όλων των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού μέσω του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 2, 2025

Πηγή: skai.gr

