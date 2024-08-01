Συνεχίζει να καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα του ιού, που προκαλεί τη λοίμωξη Covid -19 στη χώρα μας. Καταγράφεται αυξητική τάση στις εισαγωγές για νοσηλεία και στους θανάτους γι αυτό συστήνεται στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα) η σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά των λοιμώξεων αναπνευστικού και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής επί συμπτωμάτων, προκειμένου να χορηγείται έγκαιρα θεραπεία. Παράλληλα συστήνεται στο γενικό πληθυσμό, επί παρουσία συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού, ο περιορισμός των επαφών με άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 923 νέες εισαγωγές παρουσιάζοντας αυξητική τάση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 626 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 321.Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν 16. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν εννέα και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν εννέα.Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 21.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 38. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 28 και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 26.Συνεχίζει να καταγράφεται αυξητική τάση της ΒΑ.2.86 που φέρει έστω μία από τις μεταλλάξεις F456L και R346T, με επικράτησή της κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Σημειώνεται ότι η κατηγορία αυτή παραλλαγμένων στελεχών δεν έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε έξι από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν.

6 οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Την ίδια ώρα έως χθες 31 /7 2024 είχε αυξηθεί και ο αριθμός των δηλωθέντων περιστατικών με εργαστηριακή διάγνωση λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με και χωρίς εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν/ δηλώθηκαν δεκαεπτά (17) νέα εγχώρια κρούσματα. Από την αρχή του 2024 ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών αριθμεί τα 33 και οι θάνατοι που σχετίζονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου φτάνουν τους 6.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

