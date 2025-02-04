Η μη κυβερνητική οργάνωση Foodwatch, η Ενωση κατά του Καρκίνου και η γαλλική εφαρμογή για την διατροφή Yuka ξεκίνησαν σήμερα κοινή εκστρατεία για την απαγόρευση της ασπαρτάμης, της επίμαχης γλυκαντικής ουσίας, ως εν δυνάμει επικίνδυνης για την υγεία.

Το 2023, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την ασπαρτάμη «ενδεχομένως καρκινογόνα για τον άνθρωπο».

Ερευνες έχουν αναδείξει επίσης κινδύνους που συνδέονται με τον διαβήτη ή με τον πρόωρο τοκετό σε σχέση με την κατανάλωση ασπαρτάμης.

Σύμφωνα με την Foodwatch, η γλυκαντική ουσία χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 6.000 προϊόντα και κυρίως σε εκείνα που αποκαλούνται «light», όπως ορισμένα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη, γιαούρτι 0%, τσίχλες, η ασπαρτάμη προκαλεί συζητήσεις για τους κινδύνους που μπορεί να θέτει για την υγεία.

Ζητούν την απαγόρευση της ασπαρτάμης

Στόχος του κειμένου - που κυκλοφόρησε σε 11 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία) - είναι να ασκηθεί πίεση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την απαγόρευση της ασπαρτάμης και να ζητηθεί από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να ενεργήσουν προληπτικά.

Σύμφωνα με τον Philippe Bergerot, πρόεδρο της Ενωσης κατά του Καρκίνου, δεν υπάρχει «κανείς λόγος να επιτρέπεται οι άνθρωποι να εκτίθενται σε έναν απολύτως αποφευκτό κίνδυνο καρκίνου» και «ζητούμε από τους πολιτικούς ιθύνοντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να την απαγορεύσουν».

Η ουσία εντοπίζεται στις ετικέτες των προϊόντων ως Ε951 και επαναξιολογήθηκε στο 2013 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την αξιολόγηση των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων, χωρίς να ενοχοποιηθεί.

Αλλά η Foodwatch, η Ενωση κατά του Καρκίνου και η Yuka ανησυχούν για «συγκρούσεις συμφερόντων», όπως διευκρινίζεται στην κοινή τους ανακοίνωση.

Σύμφωνα με έκθεση της Foodwatch σχετικά με την ασπαρτάμη η οποία δημοσιεύεται σήμερα, «περί τα τρία τέταρτα των μελετών για την ασπαρτάμη που θεωρούνται αξιόπιστες από τον EFSA χρηματοδοτήθηκαν από την αγροδιατροφική βιομηχανία ή πραγματοποιήθηκαν υπό την επιρροή της, γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της αξιολόγησης των κινδύνων και, κατά συνέπεια, την έγκριση της ασπαρτάμης από τον EFSA».

Στο τέλος του 2019, οι τρεις αυτές οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών και της υγείας είχαν πραγματοποιήσει εκστρατεία κατά των νιτρικών αλάτων στα είδη διατροφής για τον ρόλο τους στην εμφάνιση ορισμένων μορφών καρκίνου του πεπτικού συστήματος. Το αποτέλεσμα αυτής της εκστρατείας ήταν ορισμένες από τις βιομηχανίες τροφίμων να τροποποιήσουν τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων τους.

