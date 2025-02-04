Πάνω από 1 στις 5 νέες περιπτώσεις καρκίνου του γαστρεντερικού συστήματος παγκοσμίως αποδίδονται σε ακατάλληλες διατροφικές συνήθειες, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Huazhong της Κίνας.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσαν στο Gastroenterology, η υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος, η ανεπαρκής πρόσληψη φρούτων και η χαμηλή κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης ήταν οι σημαντικότεροι διατροφικοί παράγοντες κινδύνου.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η διατροφή επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καρκίνου, και προτείνουν στοχευμένες διατροφικές παρεμβάσεις ως στρατηγική μείωσης του κινδύνου.

Όπως αναφέρουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος - Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής - Ογκολογίας - Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής), αριθμός των περιστατικών που σχετίζονται με τη διατροφή διπλασιάστηκε μεταξύ 1990 και 2018.

Η μελέτη

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 184 χώρες και 7 γεωγραφικές περιοχές, εξετάζοντας 5 τύπους καρκίνου του γαστρεντερικού: παχέος εντέρου, ήπατος, οισοφάγου, παγκρέατος και χοληδόχου κύστης/χοληφόρου οδού. Τα ποσοστά εμφάνισης των καρκίνων του ήπατος, παγκρέατος και παχέος εντέρου αυξήθηκαν σημαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Το 2018, το 21,5% των περιστατικών καρκίνου του γαστρεντερικού αποδόθηκε στη διατροφή, με τις περιπτώσεις να αυξάνονται από 580.862 το 1990 σε 1.039.877 το 2018. Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής παρουσίασαν το υψηλότερο διατροφικά αποδιδόμενο κίνδυνο καρκίνου.

Ο Dr.Andrew T. Chan, από το Πανεπιστήμιο Harvard, δήλωσε ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου, προάγοντας έτσι τον καρκίνο. Ενώ ο ακριβής μηχανισμός παραμένει ασαφής, οι ερευνητές συμφωνούν στην ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις διατροφής ως μέτρο πρόληψης.

Οι συγγραφείς εξήγησαν ότι η επιβάρυνση του καρκίνου του γαστρεντερικού που αποδίδεται στη διατροφή ήταν υψηλότερη μεταξύ των ενηλίκων με ανώτερη εκπαίδευση και που ζούσαν σε αστικές περιοχές από ό,τι μεταξύ εκείνων με χαμηλότερη εκπαίδευση και κατοίκους στην ύπαιθρο.

Ορισμένες διατροφικές συνήθειες έτειναν να είναι χειρότερες σε χώρες με υψηλότερο κοινωνικοδημαγραφικό δείκτη, συγκεκριμένα οι πιο ανεπτυγμένες περιοχές παρουσίασαν υψηλότερη κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων.

Συνοψίζοντας σε αυτή την πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι πάνω από το 21% των περιπτώσεων καρκίνου του γαστρεντερικού παγκοσμίως σχετίζονται με την υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος και την ανεπαρκή πρόσληψη φρούτων και δημητριακών ολικής άλεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

