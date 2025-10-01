Εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον εμβολιασμό, ως μέτρο πρόληψης κατά του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού (RSV), διεξάγει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ).

«Η εκστρατεία έχει στόχο να ενημερώσει αλλά και να υπενθυμίσει στους ενήλικες άνω των 60 ετών, στις ευπαθείς ομάδες αλλά και στις γυναίκες που κυοφορούν, ότι για την αντιμετώπιση του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού δεν υπάρχει καμία θεραπεία, παρά μόνο η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης.

Πρόσθεσε ότι «μέχρι σήμερα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας δηλώνουν ότι η επίδραση του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού ως ενδημική ιογενής λοίμωξη κατά τη διάρκεια των μηνών Νοέμβριος - Φεβρουάριος έχει σημαντική επίπτωση στο σύστημα υγείας με αρκετές νοσηλείες και δυστυχώς με υψηλή θνητότητα».

Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Πέτρος Μπακάκος, δήλωσε ότι «ο RSV παρουσιάζει στους ηλικιωμένους ενήλικες και σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος, υψηλά ποσοστά σοβαρών επιπλοκών και δυσμενών εκβάσεων της ιογενούς λοίμωξης παρόμοια με αυτά της γρίπης, ενώ θεωρείται η δεύτερη πιο συχνά αναγνωρισμένη αιτία ιογενούς πνευμονίας».

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας συνιστάται ο εμβολιασμός με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα δύο εμβόλια (RSVPreF3, RSVpreF), που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τα οποία είναι αποτελεσματικά και ασφαλή:

- Σε όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ, με ιδιαίτερη έμφαση σε ασθενείς με ΧΑΠ και καρδιαγγειακά

- Σε όλους τους ασθενείς με άσθμα

- Σε όλους τους ασθενείς με κυστική ίνωση, σοβαρή διάμεση πνευμονοπάθεια, σοβαρή πνευμονική υπέρταση

- Σε όλους τους ασθενείς άνω των 50 ετών με συννοσηρότητες [σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα (καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, σοβαρές βαλβιδοπάθειες, υπέρταση, αγγειακή νόσο του εγκεφάλου), χρόνια νεφρική νόσο, χρόνια ηπατοπάθεια, συγγενή ή επίκτητη ανοσοκαταστολή]

- Σε όλους τους ενήλικες άνω των 60 ετών με ή χωρίς συννοσηρότητες

Η ΕΠΕ τονίζει επίσης, τη σημασία του εμβολιασμού με το RSVpreF, για τις γυναίκες που κυοφορούν ώστε να προστατευθούν τα νεογνά τους κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής, όπου ο κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης από RSV είναι αυξημένος. Ο εμβολιασμός συνιστάται να γίνεται στις 32 έως 36 εβδομάδες της κύησης, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά αντισωμάτων από τη μητέρα στο έμβρυο μέσω του πλακούντα. Με αυτόν τον τρόπο το βρέφος προστατεύεται αμέσως μετά τη γέννηση, όταν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι ο εμβολιασμός εγκύων είναι ασφαλής και μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες βρεφών λόγω λοίμωξης από RSV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.