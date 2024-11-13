Αιματουρία και καρκίνος ουροδόχου κύστης

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας το 43% των ατόμων που βλέπουν αίμα στα ούρα τους δεν αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια.

«Ο βασικός λόγος διερεύνησης μιας αιματουρίας είναι να αποκλείσουμε την πιθανότητα κακοήθειας στο ουροποιητικό σύστημα και πιο συχνά τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης», επισημαίνει ο κ. Ιωάννης Μπουζαλάς, Ουρολόγος - Διευθυντής ΣΤ΄ Ουρολογικής Κλινικής, Κλινική Ενδοουρολογίας και Ελάχιστα Επεμβατικής Αντιμετώπισης της Ουρολιθίασης, Metropolitan General και συνεχίζει:

«Υπολογίζεται ότι 1 στους 5 ασθενείς με ορατή αιματουρία και 1 στους 12 με μη ορατή θα εμφανίσουν κακοήθεια στην ουροδόχο κύστη». Οι παράγοντες που προδιαθέτουν για υψηλότερο κίνδυνο κακοήθειας είναι:

• Η ηλικία

• Το φύλο

• Το κάπνισμα

• Η ακτινοβολία στην περιοχή

• Η επαγγελματική έκθεση σε χημικά

• Η κατάχρηση αντιφλεγμονωδών και αναλγητικών

Σήμερα οι ουρολόγοι διαθέτουν ακόμη περισσότερα και ακριβέστερα διαγνωστικά μέσα για την πλήρη διερεύνηση μιας αιματουρίας και την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου της κύστης.

Η τεχνολογία NBI (Narrow Band Imaging) επιτρέπει την απεικόνιση ύποπτων βλαβών, οι οποίες με τη συμβατική κυστεοσκόπηση μπορεί να μην είναι αντιληπτές. Έτσι επιτυγχάνεται έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση των όγκων της κύστης, βελτιώνοντας την έκβαση για τον ασθενή.

«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, με τη χρήση NBI αναγνωρίζονται 17% περισσότερες βλάβες, οι οποίες πιθανό να μη διαγνωστούν με την κυστεοσκόπηση λευκού φωτός. Παράλληλα, η τεχνολογία NBI αυξάνει κατά 28% την ακρίβεια στη διάγνωση του καρκινώματος in situ, μιας ιδιαίτερα επιθετικής μορφής καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Πολυάριθμες μελέτες, συμπεριλαμβανομένου ενός αυξανόμενου αριθμού τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (RCTs) και μετα-αναλύσεων, υπογραμμίζουν την κλινική αξία του NBI, ειδικά όσον αφορά την ανίχνευση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης και τον κίνδυνο υποτροπής. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών δείχνουν ότι η χρήση του NBI έχει πολλά κλινικά οφέλη σε σύγκριση με τη συμβατική κυστεοσκόπηση και δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χρήση του NBI. Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι με τη χρήση NBI κατά τη διάρκεια ενδοουρολογικών διαδικασιών διαγιγνώσκονται περισσότεροι επιφανειακοί όγκοι της ουροδόχου κύστης. Αυτό τελικά οδηγεί σε μειωμένα ποσοστά υποτροπής», καταλήγει ο κ.Μπουζαλάς.





