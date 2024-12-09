Stress Perfusion MRI: Η εξέταση που ανιχνεύει με ακρίβεια καρδιακές παθήσεις

«Αποτελεί το "gold standard" για την ανίχνευση και την αξιολόγηση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου και της στεφανιαίας νόσου, παρέχοντας στους κλινικούς ιατρούς πολύτιμες πληροφορίες για την καρδιακή λειτουργία», τονίζει ο κ. Βιδαλάκης Ελευθέριος Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του Metropolitan General.

Πλεονεκτήματα του Stress Perfusion MRI

Η συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρει πολλαπλά κλινικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν την ιδανική επιλογή για την αξιολόγηση της καρδιακής υγείας

• Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα: Ανιχνεύει με ακρίβεια την ισχαιμία του μυοκαρδίου, εντοπίζοντας τα ελλείμματα αιμάτωσης κατά τη διάρκεια φαρμακολογικού stress.

• Ποσοτική ανάλυση της αιμάτωσης: Η εξέταση παρέχει ακριβείς μετρήσεις της ροής αίματος στο μυοκάρδιο, βοηθώντας τους κλινικούς να διακρίνουν μεταξύ βιώσιμου και μη βιώσιμου ιστού.

• Απεικόνιση χωρίς ακτινοβολία: Σε αντίθεση με άλλες απεικονιστικές μεθόδους, όπως η πυρηνική ιατρική και η αξονική αγγειογραφία, το Stress Perfusion MRI δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τον ασθενή.

• Ολοκληρωμένη αξιολόγηση καρδιακής λειτουργίας: Η εξέταση επιτρέπει την ταυτόχρονη αξιολόγηση της λειτουργίας, της δομής και της αιμάτωσης του μυοκαρδίου σε μία μόνο εξέταση, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα της καρδιακής υγείας.

Πότε ενδείκνυται το Stress Perfusion MRI

Το Stress Perfusion MRI είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό σε συγκεκριμένες καταστάσεις που αφορούν την καρδιακή υγεία:

• Στεφανιαία νόσος (CAD): Η εξέταση εντοπίζει έγκαιρα την ισχαιμική καρδιακή νόσο, παρέχοντας διαγνωστική σαφήνεια και μειώνοντας την ανάγκη για επεμβατικές μεθόδους.

• Δυσλειτουργία μικροκυκλοφορίας: Η μέθοδος ανιχνεύει ανωμαλίες στη μικροκυκλοφορία των στεφανιαίων αγγείων, ακόμα και όταν άλλες απεικονιστικές τεχνικές αποτυγχάνουν να το κάνουν.

• Βιωσιμότητα μυοκαρδίου: Η εξέταση αξιολογεί τη δυνατότητα ανάκαμψης του ισχαιμικού μυοκαρδίου, καθοδηγώντας έτσι τις κλινικές αποφάσεις για πιθανή επαναγγείωση.

Πώς γίνεται η εξέταση;

«Η διαδικασία περιλαμβάνει τη χορήγηση ενός αγγειοδιασταλτικού παράγοντα για την προσομοίωση συνθηκών στρες, όπως αυτές που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λαμβάνονται υψηλής ανάλυσης εικόνες του μυοκαρδίου, οι οποίες στη συνέχεια συγκρίνονται με τις αρχικές σαρώσεις ηρεμίας. Η σύγκριση αυτή επιτρέπει στους κλινικούς ιατρούς να εντοπίσουν περιοχές μειωμένης αιμάτωσης που υποδεικνύουν ισχαιμία ή περιορισμένη ροή αίματος», εξηγεί.

Αποτελέσματα βασισμένα σε επιστημονικά δεδομένα

Κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι το Stress Perfusion MRI έχει υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές δοκιμασίες στρες, ενώ προσφέρει παρόμοια αποτελεσματικότητα με την επεμβατική στεφανιαία αγγειογραφία για την ανίχνευση σημαντικών στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών. Η προηγμένη αυτή μέθοδος απεικόνισης επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση και την ορθολογική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, προσφέροντας βέλτιστες επιλογές θεραπείας στους ασθενείς.

Έγκαιρη διάγνωση και βέλτιστη φροντίδα για την καρδιά σας

«Η μαγνητική καρδιάς με έλεγχο ισχαιμίας (Stress Perfusion MRI) αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη σύγχρονη καρδιολογία, προσφέροντας στους ασθενείς και τους ιατρούς κρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Με την έγκαιρη διάγνωση και την ακριβή αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας, αυτή η προηγμένη τεχνική επιτρέπει την πρώιμη παρέμβαση, την καλύτερη διαχείριση κινδύνου και τον βέλτιστο σχεδιασμό θεραπείας σε άτομα με υποψία ή γνωστή καρδιοπάθεια», καταλήγει ο κ. Βιδαλάκης.

*Στο τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του Metropolitan General, το οποίο είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI), διεξάγεται Stress Perfusion MRI βάσει ειδικού προγράμματος που διαθέτει ο υπερσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος του θεραπευτηρίου, με απόλυτη ασφάλεια και εξειδίκευση.

