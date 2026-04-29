Το ζευγάρι που άφησε την Αθήνα και εγκαταστάθηκε σε χωριό της Εύβοιας

H Ευγενία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο, όμως στην Αθήνα είχε φτιάξει μια ζωή ακριβώς όπως την ήθελε. Αντίθετα, ο σύζυγός της, ο Βαγγέλης, αν και γεννημένος και μεγαλωμένος στην πρωτεύουσα, πάντα έλεγε πως θέλει να ζήσει στην επαρχία.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, σε ένα σπίτι με τηλεργασία, ένα τρίχρονο και ένα νεογέννητο, η οικογένεια πήρε τη μεγάλη απόφαση. Εν τέλει νοίκιασαν, στην αρχή δοκιμαστικά, ένα σπίτι στην Οκτωνιά, ένα χωριουδάκι που ερωτεύτηκαν με την πρώτη επίσκεψη.

Η δοκιμαστική περίοδος πήγε πολύ καλά, οπότε μετακόμισαν μόνιμα έπειτα από έναν χρόνο. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ τους συνάντησε στο σπίτι τους μαζί με τα παιδάκια τους και ζήσαμε μια μέρα μέσα στην καθημερινότητά τους.

Πηγή: skai.gr

