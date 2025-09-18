Για το report.oasa.gr, τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τέθηκε σε λειτουργία το πρωί της Πέμπτης, μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Πρόκειται για μια εφαρμογή υποβολής καταγγελιών, για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στην οποία θα μπορεί ο πολίτης να υποβάλει την καταγγελία του για κάθε ΜΜΜ, (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό κλπ) για μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα την κατάσταση του οχήματος, τη συμπεριφορά του υπαλλήλου, τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια κ.α.

Ο κ. Κυρανάκης, αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ το περασμένο Σάββατο, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς το βράδυ του Σαββάτου μεταφέρθηκαν περίπου 59.000 επιβάτες.

Πηγή: skai.gr

