Για τις εγκληματικές ομάδες, τις δολοφονικές ενέργειες σε επίπεδο μπράβων στη Ζάκυνθο, την παρανομία στη Μύκονο, την ανήλικη παραβατικότητα, καθώς και την ενδοοικογενειακή βία, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα.

Αναφερόμενος στους «74», ο ίδιος δήλωσε ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και θα αποφασίσει ο εισαγγελέας και ο αρμόδιος ανακριτής τι θα γίνει στη συνέχεια.

«Παλιά η τρομοκρατία είχε εμπλακεί με το κοινό έγκλημα, τώρα αυτοί που ασχολούνται με τα οπαδικά εμπλέκονται με το οργανωμένο έγκλημα», υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοϊδής.

Στρατολογούν παιδιά για τις εγκληματικές τους ομάδες

Ο υπουργός τόνισε ότι στρατολογούν παιδιά που ψάχνουν την ταυτότητά τους μέσα από την ένταξη σε μία ομάδα για τις εγκληματικές τους ομάδες.

Όπως εξήγησε έχει δύο ρίζες. Η μία είναι η ταυτοτική, ο καθένας ψάχνει να ενταχθεί σε μία ομάδα και να αποτελέσει μέλος μιας σκληρής ομάδας που θα υποστηρίζει την ομάδα τους και εκεί αρχίζει μετά ποιος θα κυριαρχήσει. Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε ο ίδιος συγκροτούνται συμμορίες εγκληματικές κάνοντας λόγο για «συγκοινωνούντα δοχεία».

Οι 4 από τους 74 άνηκαν στους εκβιαστές

«Είναι ενδιαφέρον πως όταν έγινε η προσαγωγή των 74, οι 4 άνηκαν στην άλλη ομάδα τους εκβιαστές που ήδη από χθες απολογούνται στον ανακριτή και θα οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη με βαριές υποθέτω κατηγορίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν έχει αλλάξει κάτι στην στρατηγική που οδήγησε στις αλλεπάληλες εξαρθρώσεις μεγάλων εγκληματικών ομάδων δήλωσε πως «τώρα οι αστυνομικοί μετά από τις αλλαγές που γίνανε στην ηγεσία της αστυνομίας προσφάτως και τους πολύ καλούς αξιωματικούς που τοποθέτησε η νέα ηγεσία στις υπηρεσίες, αυτή την στιγμή έχει διαμορφωθεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης στους ανθρώπους και άρχισαν και δουλεύουν και αποδίδουν». Μάλιστα χαρακτήρισε «πρωτοφανείς» τις επιτυχίες που έχει η αστυνομία σημειώνοντας «ότι θα συνεχιστεί αυτό και σε βάθος».

Ο κ. Χρυσοχοϊδής δήλωσε πως η εγκληματικότητα στην Αττική είναι 70%, στην Θεσσαλονίκη 20% και 10% σε όλη την υπόλοιπη χώρα.

«Δολοφονικές ενέργειες σε επίπεδο μπράβων»

Σχετικά με το γιατί χρειάστηκε να πάει ο υπουργός προστασίας του Πολίτη στην Ζάκυνθο και τις ανακοινώσεις του για την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στο νησί, ανέφερε πως «πριν 3 χρόνια στην Ζάκυνθο σε ένα νησί που έχει 40.000 ανθρώπους, υπήρξαν δολοφονικές ενέργειες μεταξύ τους σε επίπεδο μπράβων, σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος, μετά αυτά εξελίχθηκαν και εξελίσσονται σε ναρκωτικά, εκβιασμούς, σε παρανομίες». Όπως εξήγησε πρόκειται για μία κατάσταση για την οποία κραυγάζει και αγωνιά η τοπική κοινωνία και η επίσκεψή του εκεί έχει να κάνει με την δική του αποστολή η οποία δεν είναι μόνο να κάθεται στο γραφείο του όπως είπε ο ίδιος.«Ήταν η απάντηση στην κραυγή αγωνίας των κατοίκων αλλά και η ενημέρωση των υπολοίπων ‘μην ξεγελιέστε’ από σήμερα υπάρχει άλλη πραγματικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως «η Ζάκυνθος κάθε μέρα θα διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα, θα τελειώσουμε με αυτά».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε πως δεν έχουν ξεφύγει τα πράγματα μόνο στη Ζάκυνθο αλλά και στη Μύκονο όπου όπως ανέφερε θα πάει ξανά.

Επισήμανε ότι πρέπει να τελειώσει η παρανομία εκεί ενώ σχετικά με τα κακοποιά στοιχεία εκεί δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αυτά θα τελειώσουν».

Για την εκτέλεση στο Ψυχικό ανέφερε πως πρόκειται για «μία δουλειά που τρέχει γρήγορα» ενώ όπως είπε πιστεύει ότι «μαζί με τις δικαστικές Αρχές θα φτάσουν τα συμπεράσματα σε τέτοιο σημείο ούτως ώστε να συνεχιστούν και άλλες έρευνες».

Τόνισε πως εκτός του ότι πρέπει να τελειώσουν αυτά, πρέπει να εμπεδωθεί η νομιμότητα.

Περίπου 6.500 συλλήψεις ανηλίκων το πρώτο εξάμηνο του 2024 αλλά και «χιλιάδων γονέων»

Για την ανήλικη παραβατικότητα ο υπουργός δήλωσε ότι υπάρχει πρόβλημα και φαίνεται ότι κυριαρχεί σε μία ομάδα νέων το στοιχείο της βίας που έχει μία ευρύτερη κοινωνική διάσταση. «Όσα παιδιά συλλαμβάνονται για βία μεταξύ τους ανηλίκων, από πίσω κρύβονται θέματα επιμέλειας», σημείωσε ο ίδιος επισημαίνοντας πως έχουν γίνει περίπου 6.500 συλλήψεις ανηλίκων το πρώτο εξάμηνο του 2024 αλλά και «χιλιάδων γονέων» όπως είπε, περίπου 5.800.

5.876 συλλήψεις κακοποιητών μέσα σε 6 μήνες

Αναφορικά με την ενδοοικογενειακή βία δήλωσε πως έχουν γίνει 5.876 συλλήψεις κακοποιητών, ανδρών κατά βάση το πρώτο εξάμηνο του 2024 και υπήρξαν 9.997 περιστατικά, 70% παραπάνω από πέρυσι. Όπως δήλωσε οι (αρμόδιες) υπηρεσίες έβαλαν 1871 panic button σε αυτό το διάστημα και έχουν ενεργοποιηθεί 220 φορές. «Άρα έχουν μία δραστηριότητα όπου σώζονται ζωές», τόνισε ο κ. Χρυσοχοίδης.

Για την παραβατικότητα στο κέντρο της Αθήνας είπε ότι θέλει δουλειά ακόμη ενώ αναφέρθηκε ειδικότερα στα ναρκωτικά.

Πηγή: skai.gr

