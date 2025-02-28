Εκατοντάδες κάτοικοι της Ζακύνθου συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης της, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις στη μνήμη των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών.

Πολίτες κάθε ηλικίας έδωσαν το παρών στη συγκέντρωση, στέλνοντας μήνυμα ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Καταστήματα, επιχειρήσεις και υπηρεσίες παραμένουν κλειστά ως ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των οικογενειών των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για απόδοση δικαιοσύνης.

Τέλος, ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

