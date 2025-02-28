Το δικό τους, ηχηρό, μήνυμα έστειλαν χιλιάδες κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Ξάνθης με αφορμή την μαύρη επέτειο συμπλήρωσης δυο χρόνων από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Με κεντρικό σύνθημα «να αποδοθεί δικαιοσύνη στα 57 θύματα των Τεμπών», ξεκίνησε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Δράμα. Σύσσωμα τα σωματεία, οι συλλογικότητες και οι φορείς της πόλης συγκεντρωθήκαν από νωρίς το πρωί στην κεντρική πλατεία της Δράμας, προκειμένου να στείλουν το δικό τους μήνυμα, δύο χρόνια μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Επιχειρηματίες και υπάλληλοι που κατέβασαν ρολά στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις τους συμμετείχαν στη μεγάλη αυτή εκδήλωση, ενώ εργαζόμενοι από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία δίνοντας το παρών στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο.

Τόσο στην Δράμα όσο και στην Καβάλα πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών που συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ. Πολλά γυμνάσια και λύκεια δεν λειτούργησαν σήμερα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν.

Εντυπωσιακή από κάθε άποψη ήταν η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καβάλας με την συμμετοχή 10.000 περίπου πολιτών όλων των ηλικιών. Η κεντρική πλατεία της πόλης αλλά και ολόκληρο το κέντρο της πόλης γέμισε ασφυκτικά στη μεγαλύτερη ίσως συγκέντρωση που έγινε πότε στην Καβάλα.

Οι καμπάνες όλες των εκκλησιών χτυπούσα πένθιμα, ενώ στη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης που τελέστηκε από τον μητροπολίτη Φιλίππων κ. Στέφανο οι καμπάνες του ιερού του Αγίου Νικολάου ήχησαν 57 φορές στην μνήμη των θυμάτων.

Στην πόλη της Ξάνθης οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν το πρωί όταν τελέσθηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των 57 αθώων θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Ακολούθησε συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης, με τους διαδηλωτές να κρατούν πανό και να φωνάζουν συνθήματα ζητώντας να διαλευκανθεί πλήρως η τραγωδία των Τεμπών, να αποδοθούν ευθύνες άμεσα και να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη.

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις δεν λειτούργησαν από τις έντεκα το πρωί μέχρι και τις δυόμιση το μεσημέρι.

