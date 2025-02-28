Μαζική και δυναμική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, στη μνήμη των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στην πολυπληθή συγκέντρωση, όπου πέρα από την πλατεία επεκτεινόταν σε όλους τους γειτονικούς δρόμους, κυριαρχούσε το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης.

Στη μεγάλη συγκέντρωση συμμετείχαν φορείς της πόλης, εργατικά σωματεία και συνδικάτα, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, έμποροι, επαγγελματίες, συλλογικότητες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κομμάτων, συλλόγων και απλοί πολίτες.

Πολλοί από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν πανό και αφίσες, ζητώντας «να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη», καθώς και άσπρα και μαύρα μπαλόνια με τα ονόματα των νεκρών, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης φώναζαν συνθήματα.

Μιλώντας στην συγκέντρωση ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθούν οι ένοχοι, για το γεγονός ότι θρηνήσαμε πριν δύο χρόνια νεκρούς τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, επειδή τον 21ο αιώνα βρέθηκαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή, σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Στη μνήμη τους και τιμώντας τους, υποσχόμαστε να πάμε τον αγώνα μέχρι τέλους, χωρίς να υποχωρήσουμε σε όσους θυσιάζουν διαχρονικά ακόμα και τις ζωές του λαού για τα κέρδη των λίγων. Δεν θα κιοτέψουμε. Όσοι νομίζουν ότι η σημερινή μας συγκέντρωση έχει επετειακό χαρακτήρα, ότι θα "εκτονωθούμε" και θα καταφέρουν να χειραγωγήσουν την οργή μας, είναι βαθιά γελασμένοι».

Στο μεταξύ, με πρωτοβουλία του δικηγορικού συλλόγου, μέλη του συγκεντρώθηκαν έξω από την κεντρική είσοδο του δικαστικού μεγάρου, πριν ξεκινήσει η συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, κρατώντας ένα μεγάλο πανό και λευκά μπαλόνια με τα ονόματα των νεκρών της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία πέρασε έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και από το δικαστικό μέγαρο.

Μεγάλη συγκέντρωση για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, πραγματοποιήθηκε και στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας συμμετείχαν εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σωματεία, συνδικάτα, αγρότες, εκπαιδευτικοί, μαθητές, επαγγελματίες και έμποροι κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης το πλήθος του κόσμου ζητούσε με συνθήματα και πανό δικαιοσύνη για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών και απόδοση ευθυνών.

Στο Αγρίνιο, μαζικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημοκρατία, όπου κυριαρχούσε η συμμετοχή των νέων που ζητούσαν την απόδοση δικαιοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης υπήρξε μεγάλη συγκίνηση, όταν αναγνώστηκαν τα ονόματα των 57 νεκρών.

Επίσης, από τον πεζόδρομο της Παπαστράτου έως την πλατεία Δημοκρατίας κατέρχονταν συμβολικά γραμμές τρένου, φτιαγμένες με ταινίες, οι οποίες κατέληγαν στο κέντρο της πλατείας, όπου εκεί είχαν τοποθετηθεί περιστέρια φτιαγμένα από χαρτί.

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με ομιλίες από εκπροσώπους του εργατικού κέντρου, των εκπαιδευτικών, των αγροτών, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, των εμπόρων κ.ά.

Μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, όπως σε Αμαλιάδα, Αίγιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Καλάβρυτα κ.ά.

Πηγή: skai.gr

