Σύγκλητος ΑΠΘ: Ανησυχία για οριζόντια διαγραφή φοιτητών

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ (Συνεδρίαση 3156/12-2-2025), στο πνεύμα της πρόσφατης απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων, εκφράζει την ανησυχία της για τις συνέπειες από την εφαρμογή της διάταξης για την οριζόντια διαγραφή φοιτητών/τριών με αποκλειστικό κριτήριο τη μέγιστη διάρκεια φοίτησης, το οποίο δε διαχωρίζει ουσιαστικά τις ανενεργές φοιτήτριες/τους ανενεργούς φοιτητές από τις ενεργές φοιτήτριες/τους ενεργούς φοιτητές, αυτές και αυτούς δηλαδή που έμπρακτα δείχνουν ενδιαφέρον για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Κινδυνεύουν έτσι με διαγραφή αρκετοί φοιτητές και αρκετές φοιτήτριες που βρίσκονται κοντά στη λήψη του πτυχίου ή συστηματικά συμμετέχουν στις εξετάσεις των τελευταίων ετών και έχουν σοβαρές προοπτικές ολοκλήρωσης των σπουδών τους, εφόσον τους δοθεί η δυνατότητα.

Προτείνει συνεπώς να ρυθμιστεί το σοβαρό αυτό ζήτημα με κοινωνική ευαισθησία, με την εισαγωγή και άλλων κριτηρίων που πιστοποιούν το ενδιαφέρον των φοιτητριών/τών για ολοκλήρωση των σπουδών τους, όπως η δήλωση μαθημάτων, ο αριθμός των μαθημάτων που απομένουν για το πτυχίο και η συμμετοχή στις εξετάσεις.

Επιπλέον, η Σύγκλητος του ΑΠΘ επισημαίνει την ανάγκη για μελέτη και αντιμετώπιση των αιτιών της καθυστέρησης και της εγκατάλειψης των σπουδών, για παρακολούθηση της πορείας των σπουδών των φοιτητών και των φοιτητριών και για δημιουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών σε φοιτήτριες και φοιτητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.