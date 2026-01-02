Συνολικά 45.600.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 28.500 δικαιούχους, από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του: Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 8 και 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

