Συγκλονίζει η αδερφή της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη: «Tην πέταξε από το αυτοκίνητο και την χτύπησε με το όχημα»

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς σημειώθηκε ο τραυματισμός της γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο 30χρονος σύζυγός της, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαθμό κακουργήματος, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, έχοντας λάβει σχετική προθεσμία. Ο ίδιος επιμένει ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα.

Κατά την εκδοχή που παρουσιάζει, η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν, πιθανόν λόγω μηχανικής βλάβης, με συνέπεια η 28χρονη να πέσει στον δρόμο.

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι των Αρχών έδειξαν πως ο 30χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ λήφθηκε και δείγμα αίματος για περαιτέρω τοξικολογική διερεύνηση.

Κομβικό ρόλο στις έρευνες αναμένεται να διαδραματίσει η κατάθεση του 7χρονου παιδιού του ζευγαριού, το οποίο βρισκόταν στο σημείο την ώρα του συμβάντος.



“Την είχε χτυπήσει ξανά” - Συγκλονίζει η αδερφή της 28χρονης μητέρας

Σύμφωνα με το neakriti.gr, νέες μαρτυρίες και κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας, στον Δήμο Μαλεβιζίου, σε περιστατικό που διερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η αδελφή της 28χρονης, δήλωσε ότι θεωρεί υπεύθυνο τον σύζυγο της γυναίκας, επικαλούμενη και όσα φέρεται να ανέφερε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στους αστυνομικούς. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις στις καταθέσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα. «Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα, τρύπες στο κεφάλι και κάταγμα στον αυχένα. Έχει εγκαύματα σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την είχε χτυπήσει ξανά, όπως και τη μητέρα μου, όταν είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε έναν καβγά», ανέφερε η αδελφή της 28χρονης.

Ο σύζυγος υποστηρίζει ότι η γυναίκα εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά τους κατέθεσε ότι ο πατέρας παρέσυρε τη μητέρα του με το όχημα και την εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη.

Πώς βρέθηκε η γυναίκα - Το χρονικό της σοκαριστικής υπόθεσης

Την 28χρονη βρήκε διερχόμενος γιατρός, που αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποίησε τις Αρχές και τα σωστικά συνεργεία. Η αδερφή του θύματος εκφράζει την εκτίμησή της ότι η γυναίκα «την πέταξε από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια την χτύπησε με το όχημα». Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (9/5), όταν το ζευγάρι αναχώρησε από το σπίτι του περίπου στις 17:20, μαζί με τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους.Σύμφωνα με την οικογένεια, περίπου 22 λεπτά αργότερα ο σύζυγος ενημέρωσε την πεθερά του ότι είχε συμβεί ατύχημα.

«Η πρώτη ενημέρωση που είχαμε ήταν ένα τηλεφώνημα στη μητέρα μου ότι “η Γωγώ χτύπησε”. Αργότερα μάθαμε από το μεγάλο παιδί ότι “ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη μαμά από το αυτοκίνητο”», περιέγραψε η αδελφή της γυναίκας. Η 28χρονη βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από το πατρικό της σπίτι, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα, καθώς είχαν περάσει περισσότερα από είκοσι λεπτά από την αναχώρηση του ζευγαριού.

Ο σύζυγος φέρεται να ανέφερε ότι υπήρξε καθυστέρηση επειδή επέστρεψαν για να πάρουν ξεχασμένα αντικείμενα. «Ισχυρίζεται ότι η πόρτα ήταν χαλασμένη και άνοιξε όταν την άγγιξε η αδερφή μου. Όμως ήταν βίαιος τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε η αδελφή της 28χρονης. Ο 30χρονος σύζυγος έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ η απολογία του ενώπιον των δικαστικών Αρχών είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

Πηγή: skai.gr

