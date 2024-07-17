Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:41 στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο και έκαιγε ξερά χόρτα και απορρίμματα.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και από αέρος δύο ελικόπτερα.

Στις 17:15 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

