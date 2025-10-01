Έρευνες για στημένο διαγωνισμό με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το 2020, η περιφέρεια Αττικής προμηθεύτηκε 130 σπιτάκια ανακύκλωσης για τα οποία δαπανήθηκαν 45 εκατομμύρια ευρώ.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Γιάννης Σουλιώτης, στο πρόγραμμα μπήκαν και οι περιφέρειες Πελοποννήσου και Κρήτης.

Συνολικά δαπανήθηκαν 83 εκατ. ευρώ.

Τρία χρόνια αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να γίνει έλεγχος για τις συμβάσεις.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Παράλληλα και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς ανέθεσε έρευνα για την προμήθεια κάδων επί της περιόδου Πατούλη.

Από πού προκύπτει ότι ο διαγωνισμός ήταν στημένος

Από 4 γεγονότα προκύπτει ότι ο διαγωνισμός ήταν στημένος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν δύο εταιρείες, μία ελληνική και μια αμερικανική, αλλά στην ουσία πρόκειται για μία εταιρεία, καθώς η ελληνική ήταν ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της αμερικανικής.

Ο διαγωνισμός ήταν φωτογραφικός, καθώς μόνο η συγκεκριμένη εταιρεία ικανοποιούσε τις τεχνικές προδιαγραφές.

Επιπλέον, δεν έγινε έρευνα αγοράς. Το κάθε σπιτάκι αγοράστηκε για 300.000 ευρώ, ενώ στην αγορά οι τιμές βρίσκονταν πολύ χαμηλότερα, στις 90.000.

Το τέταρτο σημείο είναι ότι τα σπιτάκια δεν επιτελούν τον σκοπό για τον οποίο αγοράστηκαν, ο οποίος ήταν η ανακύκλωση συσκευασιών, αλλά χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση υλικών.

Ως αποτέλεσμα, η επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου επιβάλλει διόρθωση της τάξης του 50%.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να δούμε τη δικογραφία στη Βουλή γιατί ενδεχομένως να εμπλέκονται στην υπόθεση πολιτικά πρόσωπα.

Πηγή: skai.gr

