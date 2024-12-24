Σε εφαρμογή είναι από την περασμένη Παρασκευή 20/12 αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρα θα αναπτυχθούν έως τις 8 Ιανουαρίου 2025, ενώ θα κορυφωθούν τις ημέρες μαζικής εξόδου-εισόδου των οχημάτων, από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει:

- Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

- Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

- Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

- Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

- Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ.), καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση).

- Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λ.π.)

- Κατά τόπο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

- Παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

- Ενημέρωση των πολιτών μέσω των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προληπτική και αποτρεπτική παρουσία, μέσω της διενέργειας τροχονομικών ελέγχων και ελέγχου μέθης (αλκοτέστ) με σκοπό την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» παραβάσεων, που αποτελούν τις βασικότερες αιτίες, κυρίως των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων

Επισημαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

Επιπρόσθετα εκτός των παραπάνω μέτρων και για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει σήμερα Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024, την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2024 και την Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025, από ώρα 16:00 έως 22:00, το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2024 και το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2025, από ώρα 08:00 έως 13:00, καθώς και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024 από ώρα 15:00 έως 21:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024, την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2025 και τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2025, από ώρα 15:00 έως 21:00.

