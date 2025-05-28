Εγκαίνια Αμερικανικού-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητήριου στην Ουάσιγκτον - «Ένα γιγάντιο άλμα στο μέλλον»

Με στόχο την περαιτέρω προώθηση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες το Αμερικανικό Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο πραγματοποίησε τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος του στην Ουάσιγκτον. Η εκδήλωση συγκέντρωσε ηγέτες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, πρώην και νυν πρέσβεις, ενδιαφερόμενους φορείς και εκπροσώπους επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το νέο παράρτημα του Αμερικανικού Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητήριου στις ΗΠΑ στοχεύει να στηρίξει την αναπτυσσόμενη στρατηγική οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε μια περίοδο που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα ιστορικά υψηλό επίπεδο.

Ο νέος οργανισμός θα χρησιμεύσει ως μόνιμη βάση του Αμερικανικού Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητήριου στις ΗΠΑ, συνδέοντας με δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο το πιο εξωστρεφές κομμάτι του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου με Αμερικανούς εταίρους στις ΗΠΑ.

Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέρει στα μέλη του έναν κόμβο δικτύωσης, ενημέρωσης, επιχειρηματικής διευκόλυνσης και μια σειρά εκδηλώσεων που ενισχύουν τις συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που επιθυμούν να διερευνήσουν ευκαιρίες στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο οργανισμός στοχεύει στην εξυπηρέτηση ελληνικών εταιρειών και οργανισμών που προσπαθούν να επεκταθούν στην αγορά των ΗΠΑ. Αντιστοίχως, προσφέρει στους οργανισμούς που έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ μια πύλη προς την Ελλάδα, συνδέοντάς τους με έναν από τους πιο σημαντικούς και αξιόπιστους επιχειρηματικούς οργανισμούς της Ελλάδας που αποτελεί μακροχρόνιο μέλος του παγκόσμιου δικτύου των Αμερικανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων.

Η πρέσβειρα της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κ. Κατερίνα Νασίκα, σημείωσε ότι «το Αμερικανικό Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο κάνει σήμερα ένα γιγάντιο άλμα στο μέλλον ανοίγοντας ένα τοπικό παράρτημα στην αμερικανική πρωτεύουσα».

Όπως το έθεσε ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητήριου, Νικόλαος Μπακατσέλος, «με υπερηφάνεια και στόχο, εγκαινιάζουμε το νέο μας γραφείο στην Ουάσιγκτον - ένα τολμηρό βήμα για την αναβάθμιση των δεσμών ΗΠΑ-Ελλάδας, την ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας και την υποστήριξη των μελών μας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Τέλος, η Εκτελεστική Διευθύντρια του γραφείου των ΗΠΑ, Κατερίνα Σώκου, κάλεσε τους αμερικανικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις να συνεργαστούν με το επιμελητήριο στην κοινή τους αποστολή για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Υπό αυτό το πρίσμα, σημείωσε την αξιοπιστία της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου και εταίρου που ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, καθώς και τον αυξανόμενο ρόλο των ελληνικών πολυεθνικών και νεοσύστατων επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.