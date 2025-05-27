Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στις αρχές της Χαλκίδας καθώς άνδρας απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το evima, ο άνδρας ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο διαμέρισμα του που βρίσκεται στον 2ο όροφο στην οδό Αρεθούσης.

Αμέσως οι ένοικοι επικοινώνησαν με τις αρχές και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και της αστυνομίας βρέθηκαν στο σημείο.

Τελικά, οι διαπραγματευτές της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας απέδωσαν αποτελέσματα καθώς κατάφεραν να μεταπείσουν τον άνδρα, συνομιλώντας μαζί του και προσπαθώντας να τον ηρεμήσουν.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.

