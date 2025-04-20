Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στους δρόμους της Εύβοιας σήμερα το πρωί 20 Απριλίου, Κυριακή του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima, αυτοκίνητο μάρκας τζιπ κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βγήκε εκτός δρόμου στα Χάνια Αυλωναρίου. Συγκεκριμένα, το τζιπ για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μέσα σε χείλος ποταμού.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα τα οποία μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Άμεσα βρέθηκαν στο σημείο τρεις άνδρες με ένα όχημα της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα αλλά είχαν προλάβει ήδη και είχαν απεγκλωβιστεί.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία που ερευνά τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

