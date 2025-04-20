Σήμερα Κυριακή, 20 Απριλίου, Άγιο Πάσχα, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη, του Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ζακχαίος,

Ζάκχος,

Ζάχος Αναστάσιος,

Τάσος,

Αναστάσης,

Ανέστης,

Αναστασία,

Τασούλα,

Αναστασία,

Νατάσα,

Νανά,

Τασία,

Σία,

Τατία,

Τάσα,

Τέσα,

Σάσα,

Πασχαλίνα,

Λίνα,

Πασχαλιά,

Πασχάλης,

Λάμπρος,

Λαμπρινή,

Λαμπρίνα,

Λίλα

Πηγή: skai.gr

