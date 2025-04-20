Σήμερα Κυριακή, 20 Απριλίου, Άγιο Πάσχα, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη, του Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Ζακχαίος,
- Ζάκχος,
- Ζάχος Αναστάσιος,
- Τάσος,
- Αναστάσης,
- Ανέστης,
- Αναστασία,
- Τασούλα,
- Αναστασία,
- Νατάσα,
- Νανά,
- Τασία,
- Σία,
- Τατία,
- Τάσα,
- Τέσα,
- Σάσα,
- Πασχαλίνα,
- Λίνα,
- Πασχαλιά,
- Πασχάλης,
- Λάμπρος,
- Λαμπρινή,
- Λαμπρίνα,
- Λίλα
Πηγή: skai.gr
