Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Απριλίου (Κυριακή του Πάσχα)

Δείτε σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους γιορτή

εορτολόγιο

Σήμερα Κυριακή, 20 Απριλίου, Άγιο Πάσχα, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη, του Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Ζακχαίος,
  • Ζάκχος,
  • Ζάχος Αναστάσιος,
  • Τάσος,
  • Αναστάσης,
  • Ανέστης,
  • Αναστασία,
  • Τασούλα,
  • Αναστασία,
  • Νατάσα,
  • Νανά,
  • Τασία,
  • Σία,
  • Τατία,
  • Τάσα,
  • Τέσα,
  • Σάσα,
  • Πασχαλίνα,
  • Λίνα,
  • Πασχαλιά,
  • Πασχάλης,
  • Λάμπρος,
  • Λαμπρινή,
  • Λαμπρίνα,
  • Λίλα
