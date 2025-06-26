Χίος: Τρία χρόνια φυλακή στη Γεωργιανή για τη φωτιά στα Λεπτόποδα

Ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χίου σε 31χρονη υπήκοο Γεωργίας, η οποία κρίθηκε ένοχη για εμπρησμό από αμέλεια, σε περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα το πρωί στα Λεπτόποδα της Χίου. Την ίδια ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε άλλη περιοχή της κεντρικής Χίου.

Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε έρθει στη Χίο πριν μόλις ένα 24ωρο, προκειμένου να εργαστεί ως οικιακή βοηθός σε ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή των Λεπτοπόδων. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από μισοσβησμένο τσιγάρο που πέταξε στο δρόμο, με αποτέλεσμα να προκληθεί εστία φωτιάς σε σημείο με ξηρή βλάστηση.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα ελαφρυντικά στοιχεία, επέβαλε τη χαμηλότερη προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή.

Πηγή: skai.gr

