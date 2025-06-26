Αττική: Νέα επίθεση σε βάρος υπαλλήλου στην καθαριότητα

Άλλο ένα περιστατικό βίας σε βάρος εργαζόμενου της καθαριότητας σημειώθηκε στην Αττική.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Δήμος Πετρούπολης, το περιστατικό συνέβη χτες το βράδυ, όταν άγνωστος που επέβαινε σε μηχανή επιτέθηκε στον υπάλληλο και τον χτύπησε, επειδή ήθελε να περάσει. Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η Δημοτική Αρχή Πετρούπολης και το Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλλουν τον τραυματισμό εργαζόμενου στην αποκομιδή, χθες το βράδυ (25/6), ύστερα από διαπληκτισμό με άγνωστο εν ώρα εργασίας.

Ο συμβασιούχος εργαζόμενος με το "Πρόγραμμα 55-74", έφυγε από το σπίτι του για το μεροκάματο και βρέθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από την πρώτη στιγμή, η Διοίκηση και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου βρέθηκαν στο πλευρό του εργαζόμενου προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, πχ καταγραφή του περιστατικού από την αστυνομία, άσκηση μήνυσης ώστε να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση του δράστη και να δρομολογηθεί η ποινική διαδικασία».

Και η ανακοίνωση του Δήμου Πετρούπολης καταλήγει: «Φαινόμενα όπως αυτό, δεν μπορεί να είναι ανεκτά από την κοινωνία μας. Κανένας εργαζόμενος να μην επιστρέφει από τη δουλειά έχοντας υποστεί οποιασδήποτε μορφής βία».

Όπως ανέφεραν από τον δήμο, αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον δημοτικό υπάλληλο και του έγιναν ράμματα, στη συνέχεια αναχώρησε από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

