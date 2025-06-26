Ημέρα χαράς για υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων και από τα σχολεία της Κρήτης, αφού με την ανακοίνωση των βαθμολογιών πολλοί εξ αυτών είδαν τους κόπους τους να ανταμείβονται.

Από τους πρώτους των πρώτων στο νησί, ο μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Νίκος Παρασκάκης που κατάφερε να συγκεντρώσει 19.500 μόρια, γράφοντας στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 19, στη Φυσική 19,5, στη Χημεία 20 και στη Βιολογία 19,5.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι «η επιτυχία στις πανελλήνιες, πιστεύω ότι οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, αλλά συγκεκριμένα για εμένα με βοήθησαν οι γερές βάσεις που είχα θέσει από τις προηγούμενες τάξεις και επίσης συγκεντρωνόμουν ευκολότερα όταν διάβαζα με παρέα. Προφανώς, ο κατάλληλος προγραμματισμός και η αφιέρωση αρκετού χρόνου για το καθημερινό διάβασμα ήταν απαραίτητα». Όπως μάλιστα εξήγησε «σήμερα είμαι ευτυχισμένος μου ανταμείβονται οι κόποι μου και ανυπομονώ να περάσω ευχάριστα το καλοκαίρι μου πριν αυτό το καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μου. Πάντα ο στόχος μου ήταν και παραμένει η Ιατρική κατά πάσα πιθανότητα στο ΕΚΠΑ».

Ο Γιάννης Βρεττάκης καταφέρνοντας να συγκεντρώσει 19,150 μόρια, ήδη βλέπει το στόχο του που είναι η Νομική Αθηνών, να επιτυγχάνεται.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ένας μεγάλος στόχος επετεύχθη. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να έχουν καλά αποτελέσματα και πάντως στη ζωή τους να έρθουν αντίστοιχες επιτυχίες. Όπως και να έχει, είναι η αρχή μιας πορείας» ανέφερε ο υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις, που τόνισε ότι «σίγουρα το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι ένα καλοκαίρι ξέγνοιαστο και αυτό αξίζει σε όλα τα παιδιά, μετά από τόση προσπάθεια».

Φοιτήτρια της Ιατρικής επιθυμεί να είναι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, η Δήμητρα Βροντάκη που κατάφερε να συγκεντρώσει 19.200 μόρια. Όπως είπε, η χαρά της είναι πολύ μεγάλη, ωστόσο η προσπάθεια αυτή, άλλοτε έμοιαζε με αγώνα ταχύτητας και άλλοτε με μαραθώνιο.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, ενώ σε ό,τι αφορά τα αποκαλούμενα συστατικά της επιτυχίας νομίζω ότι τουλάχιστον για μένα σημαντικό ρόλο έπαιξε η καλή προετοιμασία και η ηρεμία που προσπάθησα να έχω».

Επίσης, με 19.200 επιθυμεί να εισαχθεί στην Ιατρική ο Αριστομένης Λαγουβάρδος. Όπως τόνισε , για τον ίδιο το ότι ο στόχος επετεύχθη είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και πως αυτό που περιμένουν πλέον οι παρέες των υποψηφίων, είναι οι καλοκαιρινές τους διακοπές.

«Θα είναι το καλύτερο καλοκαίρι γιατί μετά από όλη αυτή την κούραση , είναι η ευκαιρία και εμείς να ξεκουραστούμε» είπε χαρακτηριστικά.

Οι αριστούχοι της Πάτρας

Τέσσερις απόφοιτοι λυκείων της Πάτρας, οι οποίοι κατάφεραν να πετύχουν υψηλές βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή περισσότερα από 19.000 μόρια, μιλούν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους, αλλά και τους στόχους που έχουν θέσει.

Ο Χρήστος Γαλάνης, ο οποίος συγκέντρωσε 19.360 μόρια, λέει ότι «πρώτη προτίμηση μου είναι η Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών».

Όσον αφορά στην προετοιμασία, σημειώνει ότι «η φετινή σχολική χρονιά ήταν αρκετά απαιτητική, αλλά με θέληση και διάβασμα, όλα μπορούν να επιτευχθούν».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «φρόντιζα να έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο, έτσι ώστε να μπορώ να ξεκουράζομαι και να είναι καθαρό το μυαλό για την μελέτη των μαθημάτων».

Επίσης, τονίζει ότι «οι καθηγητές μου, έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο, ώστε να τα καταφέρω».

Ακόμη, ο Χρήστος Γαλάνης σημειώνει ότι «η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, χρειάζεται ψυχραιμία και χρόνο για το διάβασμα, αλλά δεν χρειάζεται εξ' ολοκλήρου αφοσίωση σε αυτό, διότι είναι αναγκαίος και ο ελεύθερος χρόνος».

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι «το διάβασμα δεν πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες πίεσης, αλλά θέλησης για επίτευξη του στόχου και βεβαίως χωρίς άγχος».

Ο Νίκος Παπασπύρου, ο οποίος συγκέντρωσε 19.080 μόρια, θέλει να εισαχθεί στην σχολή Μηχανολόγων - Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όσον αφορά στην προετοιμασία του για τις πανελλαδικές, λέει ότι «ήταν μία χρονιά αρκετά πιεστική ειδικά τους τελευταίους 2-3 μήνες και απαιτούσε ένα πρόγραμμα, αλλά όμως έβρισκα πάντα και ελεύθερο χρόνο».

Ακόμη, σημειώνει ότι «η προετοιμασία για τις πανελλαδικές απαιτεί πρόγραμμα και όχι αναβολές στο διάβασμα, ενώ δεν χρειάζεται το άγχος».

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, που συγκέντρωσε 19.060 μόρια, έχει ως πρώτη προτίμηση την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ενώ φέτος έδωσε για δεύτερη χρονιά εξετάσεις.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σχετικά με την προετοιμασία του για τις εξετάσεις, υπογραμμίζει ότι «δεν ξεκίνησε με τις ευνοϊκότερες συνθήκες, διότι υπήρχε η ψυχολογική απογοήτευση από πέρυσι» και συμπληρώνει: «Όμως, επειδή δεν είχα σχολικές υποχρεώσεις, διέθετα περισσότερο χρόνο, και το γεγονός αυτό με βοήθησε σημαντικά».

Επίσης, τονίζει ότι «ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση να ξαναδώσω εξετάσεις, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως πίεση από το οικογενειακό περιβάλλον», προσθέτοντας ότι «πριν πας να δώσεις στις πανελλαδικές, πρέπει να ξέρεις τον στόχο». Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «εγώ είχα ένα στόχο που την πρώτη χρονιά δεν τον πέτυχα, αλλά έμεινα πιστός σε αυτόν και τώρα λογικά θα τα καταφέρω».

Η Αγγελική Κόγκου, η οποία συγκέντρωσε 19.020 μόρια, έχει ως στόχο να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως τόνισε, «η τελευταία σχολική χρονιά πριν από τις πανελλαδικές ήταν απαιτητική, αλλά όταν έχεις στόχο πρέπει να αγωνιστείς με όλες τις δυνάμεις σου για να τον πετύχεις».

Επίσης, τονίζει ότι «φρόντιζα να έχω ελεύθερο χρόνο, διότι όλα είναι θέμα προγράμματος, που όμως περιορίστηκε τους τελευταίους μήνες».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και να μην απογοητευόμαστε, διότι με επιμονή και υπομονή μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.