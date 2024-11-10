Χίος: Συνελήφθη Ιρακινός - Τον αναζητούσε η Interpol

Συνελήφθη, την Πέμπτη (07-11-2024) στη Χίο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου, αλλοδαπός υπήκοος Ιράκ (37χρονος), διότι, από αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol εκδοθείσα από Αρχές Ιράκ, για το αδίκημα της απάτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.