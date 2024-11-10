Λογαριασμός
Συνελήφθη Ιρακινός στη Χίο - Τον αναζητούσε η Interpol

Ο 37χρονος συνελήφθη την Πέμπτη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χίου και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή

Χίος: Συνελήφθη Ιρακινός - Τον αναζητούσε η Interpol

Συνελήφθη, την Πέμπτη (07-11-2024) στη Χίο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου, αλλοδαπός υπήκοος Ιράκ (37χρονος), διότι, από αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol εκδοθείσα από Αρχές Ιράκ, για το αδίκημα της απάτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χίος Ιράκ Interpol σύλληψη
