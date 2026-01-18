Χειμερινές εκπτώσεις σε «φουλ ρυθμούς»: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα

Ανοίγουν τα μαγαζιά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, καθώς οι χειμερινές εκπτώσεις μπαίνουν σε φουλ ρυθμούς και δίνουν «ανάσα» σε αγορά και καταναλωτές. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα είναι 11:00 έως 18:00, με πιθανές μικρές αποκλίσεις ανά αλυσίδα.

Η Κυριακή αυτή είναι η πρώτη από τις δύο που προβλέπεται άνοιγμα καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο, αφού ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες, από τις 11:00 έως τις 20:00.

The Mall Athens: 11:00 έως 20:00

Athens Metro Mall: 11:00 έως 20:00

Golden Hall: 11:00 έως 20:00

Designer Outlet Athens (McArthurGlen): 11:00 έως 20:00

Attica: 11:00 έως 20:00

Notos: 11:00 έως 20:00

Riverwest: 11:00 έως 20:00

IKEA: 11:00 έως 20:00

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις παραμένει προαιρετική, ωστόσο όσα καταστήματα επιλέξουν να συμμετάσχουν πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος και να αποφεύγουν παραπλανητικές πρακτικές.

Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει άνοδος στην αγορά κατά την εκπτωτική περίοδο, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής μιλώντας, πρόσφατα, σε δημοσιογράφους, ενώ παρότρυνε τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και στις περιφερειακές αγορές και στα συνοικιακά καταστήματα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πλασματικές εκπτώσεις και κυρίως στις διαδικτυακές αγορές.

Όσο για το ύψος των εκπτώσεων, εκτίμησε ότι επειδή, κατά την εορταστική περίοδο, δεν κινήθηκε η αγορά στο επιθυμητό επίπεδο, σε ορισμένα είδη οι εκπτώσεις θα φτάσουν έως και στο 70%.

Από τους εμπορικούς συλλόγους επισημαίνεται προς τα μέλη τους ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με σαφή αναγραφή προγενέστερων τιμών ενώ οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών τους συμβουλεύουν να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους. Σε ό,τι αφορά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι έλεγχοι είναι καθημερινοί στην αγορά για την αποφυγή πλασματικών εκπτώσεων ή παραπλανητικών προσφορών.

Για μια ασφαλή και αποδοτική αγοραστική εμπειρία, οι καταναλωτές συνιστάται να ελέγχουν ότι οι τιμές είναι σωστά δηλωμένες, με βάση την πραγματική τιμή πριν από την έκπτωση, να συγκρίνουν τιμές σε διαφορετικά καταστήματα, να κάνουν έρευνα αγοράς, να αποφεύγουν παρορμητικές αγορές και κυρίως να δίνουν έμφαση στις πραγματικές ανάγκες τους.

