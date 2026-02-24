Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 46χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο.

Ο 46χρονος έφτασε το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό μέγαρο κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με τους συγγενείς και τους φίλους των παιδιών να τον αποδοκιμάζουν έντονα.

Οι αστυνομικοί μετά την προθεσμία που πήρε, τον φυγάδευσαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου, με τους «εξαγριωμένους» συγγενείς να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από τις έρευνες των Αρχών προέκυψε ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν σε ευθεία βολή από την οικία τού δράστη. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «από την αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, εντοπίστηκαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου».

πως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση διαπιστώθηκε από την κατεύθυνση των βολών ότι «αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα», σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



