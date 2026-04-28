«Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τα ευήκοα ώτα της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου στα αιτήματα των ανθρώπων της περιφέρειας Θεσσαλίας, που έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια από φυσικές καταστροφές. Τα νέα προγράμματα που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην έμπρακτη επιβράβευση των μαθητών από αγροτικές οικογένειες, στην επέκταση των παροχών στις κατασκηνώσεις για τα παιδιά των αγροτών, αλλά και στην ευρεία επέκταση του κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού ειδικά για τους κατοίκους της Θεσσαλίας.

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η συνετή κυβερνητική οικονομική πολιτική προσφέρει τη δυνατότητα της δίκαιης επιστροφής του πλεονάσματος στις κοινωνικές ομάδες που την χρειάζονται, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή». Αυτά τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την εξαγγελία από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, των προγραμμάτων του ΟΠΕΚΑ για το 2026.

Στα νέα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται:

* Η επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα του προγράμματος παροχής χρηματικών βραβείων, ύψους 1.000 ευρώ, στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες. Τα εν λόγω βραβεία θα δοθούν σε 2.106 ωφελούμενους.

* Ο διπλασιασμός της διάρκειας των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού ειδικά για τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Οι ωφελούμενοι στις πληγείσες περιοχές έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις και 11 λούσεις.

* Η ένταξη στα προγράμματα για πρώτη φορά των εργατών γης, ασφαλισμένων στον e-ΕΦΚΑ, που συμπλήρωσαν τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας εντός του 2025.

* Η διεύρυνση της πρόσβασης για τους μονογονείς πατέρες της υπαίθρου, καθώς διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων βραβείων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

* Η αύξηση των τροφείων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τέλος, για το 2026, οι δράσεις περιλαμβάνουν, επίσης, το εκδρομικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη παρέμβαση κοινωνικής συνοχής για την ελληνική περιφέρεια.

Πηγή: skai.gr

