Χ. Δούκας: Σας περιμένουμε στην πλατεία Κοτζιά να ζήσουμε μαζί την αυθεντική ενέργεια του NBA

Το «3on3 Road to Glory» επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, εξελίσσοντας την μπασκετική εμπειρία σε ένα πολυδιάστατο urban event. Στις 16 και 17 Μαΐου, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τη Novibet μεταμορφώνουν την πλατεία Κοτζιά, στο μεγαλύτερο NBA-inspired υπαίθριο basketball court της πόλης. Για δύο ημέρες, περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες θα συναντηθούν σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας τον ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του σύγχρονου street game.

O Βασίλης Σπανούλης και άλλοι κορυφαίοι Έλληνες παίκτες θα συμμετέχουν σ’ έναν αγώνα 3 on 3

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Για μία ακόμη χρονιά, η καρδιά του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ ''χτυπά'' στην πλατεία Κοτζιά. Αυτό το Σαββατοκύριακο επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για όσους αγαπούν το μπάσκετ. Ο Βασίλης Σπανούλης και άλλοι κορυφαίοι Έλληνες παίκτες θα συμμετέχουν σ’ έναν αγώνα 3 on 3 με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, όπου κάθε πόντος μετράει. Κοντά μας θα βρεθεί κι ένας θρύλος του NBA, ο 9 φορές ΝΒΑ All-Star, Gary Payton και φυσικά το Larry O’Brien Trophy, το αυθεντικό τρόπαιο του NBA, για όσους δεν πρόλαβαν να φωτογραφηθούν.

Η Αθήνα επενδύει όλο και περισσότερο σε δράσεις που φέρνουν τον αθλητισμό στον δημόσιο χώρο και κάνουν την πόλη πιο ζωντανή και πιο ανθρώπινη. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή η διοργάνωση συνδυάζει τη χαρά του παιχνιδιού με την κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί την αυθεντική ενέργεια του NBA».

Ο Marketing Director Ευρώπης της Novibet, Γιώργος Μποζάς, τόνισε: «Στη Novibet πιστεύουμε στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει, να ενώνει και να δημιουργεί εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Ως χορηγός του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, φέρνουμε την αυθεντική ενέργεια και κουλτούρα του NBA στην καρδιά της Αθήνας, μέσα από μια ανοιχτή εμπειρία προσβάσιμη σε όλους.

Φέτος, το 3on3 Road to Glory επιστρέφει ακόμη μεγαλύτερο και πιο δυναμικό σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε εμπειρίες υψηλής αξίας για το κοινό και την μπασκετική κοινότητα. Με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, μεταμορφώνουμε την Πλατεία Κοτζιά σε ένα μοναδικό σημείο συνάντησης για τους φίλους του μπάσκετ, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό διήμερο που συνδυάζει αθλητισμό, ψυχαγωγία και τη δυναμική εμπειρία της σύγχρονης urban basketball κουλτούρας».

Το αυθεντικό τρόπαιο του NBA στην πλατεία Κοτζιά

Στο επίκεντρο του «3on3 Road to Glory» βρίσκεται και φέτος το Larry O’Brien Trophy, το αυθεντικό τρόπαιο του NBA, το οποίο επιστρέφει στην Ελλάδα αποκλειστικά για τη διοργάνωση. Παίκτες και φίλαθλοι θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να βρεθούν δίπλα στο πιο εμβληματικό σύμβολο του παγκόσμιου μπάσκετ, καθώς το φετινό event επεκτείνεται και πέρα από τα courts της πλατείας Κοτζιά μέσα από ένα ξεχωριστό trophy tour σε εμβληματικά σημεία της Αθήνας.

Το «3on3 Road to Glory» δεν είναι απλώς ένα τουρνουά - είναι το απόλυτο μπασκετικό γεγονός, σχεδιασμένο για όσους ζουν και αναπνέουν για το παιχνίδι.

100 ομάδες και 400+ παίκτες

Δυνατές αναμετρήσεις, μουσική, δράσεις για το κοινό, διαδραστικά challenges και ξεχωριστά basketball showcases συνθέτουν το σκηνικό ενός διημέρου όπου το παιχνίδι βγαίνει από τα όρια του γηπέδου και γίνεται μέρος της πόλης.

Τη διοργάνωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο θρυλικός Naismith Basketball Hall of Famer, πρωταθλητής του NBA και 9 φορές ΝΒΑ All-Star, Gary Payton. Γνωστός ως «The Glove» για τις σπουδαίες αμυντικές του επιδόσεις, έρχεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τους αγώνες, να βρεθεί δίπλα στους φιλάθλους και να συμμετάσχει σε ξεχωριστές δράσεις κατά τη διάρκεια του event, μεταφέροντας μέρος της αυθεντικής NBA εμπειρίας στο ελληνικό κοινό.

Υπαίθριο τουρνουά με κοινωνικό χαρακτήρα

Στο πλαίσιο του 3on3 Road to Glory που θα διεξαχθεί στην πλατεία Κοτζιά, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 18:30 - 19:30, θα πραγματοποιηθεί ένα φιλανθρωπικό mini τουρνουά 3on3 στο πλαίσιο του Giant Heart, του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής προσφοράς της Novibet με σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα.

Πρόκειται για μια γιορτή του αθλητισμού και της κοινωνικής προσφοράς στην καρδιά της πόλης, με τη συμμετοχή θρύλων του μπάσκετ, εν ενεργεία αστέρων, δημοσιογράφων καθώς και μιας ομάδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη δράση θα δώσει το «παρών» και ο Βασίλης Σπανούλης και πολλοί ακόμα θρύλοι του ελληνικού αθλητισμού ενισχύοντας με την παρουσία τους το μήνυμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης μέσα από τον αθλητισμό. Οι συμμετέχοντες θα αναμετρηθούν συμβολικά σε αγώνες 3on3 με στόχο να σημειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια, τα οποία στη συνέχεια θα «μεταφραστούν» σε οικονομική ενίσχυση για τον Ε.Ε.Σ.

Πρόγραμμα Giant Heart - All-star Game | Κυριακή 17 Μαΐου

18:15 - 18:25: Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά, VIP Area – Παραλαβή των ειδικών εμφανίσεων για τη συμμετοχή στο Giant Heart Basketball Charity Tournament

18:30 - 18:33: Χαιρετισμός Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα

18:33 - 18:36: Χαιρετισμός Προέδρου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιου Αυγερινού

18:36 – 18:39: Χαιρετισμός Novibet – Giant Heart, Έλωνα Πουκαμισά, Head of PR, CSR & Corporate Communications, Novibet

18:39 - 19:27: Giant Heart Charity Basketball Tournament, Ειδικό φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ

19:27 – 19:30: Βράβευση Νικήτριας Ομάδας, Απονομή και βράβευση της νικήτριας ομάδας από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.