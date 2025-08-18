Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στο Ακρωτήρι με τρεις τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ακρωτήρι, στο ύψος του Πυθαρίου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ατόμων. Ανάμεσά τους και μια νεαρή γυναίκα που φέρει πιο σοβαρά τραύματα, καθώς έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα οχήματα επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η Τροχαία Χανίων βρέθηκε άμεσα στο σημείο και διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.