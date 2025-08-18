Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου

Δείτε σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους γιορτή

εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα (18.8.2025) σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω και Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

  • Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη
  • Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα
  • Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης
