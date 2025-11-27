Ποινή φυλάκισης 7 ετών και 4 μηνών για επίθεση με μαχαιριές στον πατέρα του, επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, σε έναν 28χρονο από το Ροδάκινο Ρεθύμνου. Το δικαστήριο πάντως, μετέτρεψε την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονιας σε απόπειρα βαρειάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αποδεχόμενο την ανάλογη εισαγγελική πρόταση, καθώς εκτίμησε πως ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, κάτι που και ο ίδιος είχε υποστηρίξει νωρίτερα στην απολογία του.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου του 2023, με αφορμή την επίσκεψη του παθόντα στο καφενείο όπου σύχναζε ο γιός και ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις ήταν ήδη ιδιαιτερα τραυματισμένες και ο γιος του είχε απαγορεύσει να εμφανίζεται στο συγκεκριμένο καφενείο.

«Ο κατηγορούμενος έχει θέματα με τον πατέρα λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι στη μητέρα του. Στις 4/9/23 βλέπει τον πατέρα του στο καφενείο, θυμώνει, επιστρεφει στο σπίτι γίνεται καυγάς, θολώνει, βγάζει έναν σουγια και αρχίζει και του επιτίθεται. Η επίθεση συνεχίζεται για 15 λεπτά. Του επιτίθεται με 50 μαχαιριές. Η μητέρα φωνάζει και έρχεται ένας γείτονας. Πράγματι αν ήθελε να τον σκοτώσει μπορούσε. Πήρε τρια μαχαίρια διαφορετικά» τόνισε η Εισαγγελέας της Έδρας στην πρότασή της.

Ο 68χρονος τότε πατέρας, είχε νοσηλευτεί για 13 μέρες, χωρίς να του προκληθεί κάποια μόνιμη βλάβη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε εκτενώς στην ψυχοπαθολογία του κατηγορούμενου την οποία ενέταξε στο πλαίσιο των προβλημάτων μέσα στην οικογένεια, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται γενικά για έναν επικίνδυνο άνθρωπο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας δεν παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Πηγή: Zarpanews

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.