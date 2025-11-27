Ασέλγεια σε παιδιά 2 και 4 ετών

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν εισαγγελέας και ανακριτής στον 40χρονο σύντροφο του 20χρονου με τον οποίο φέρονται ότι ασελγούσαν σε βάρος των ανιψιών, 2 και 4 ετών, του δεύτερου.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πειραιά στις 8 το πρωί και λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι εξήλθε με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας κουκούλα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο αγόρια έπεσαν θύματα των αρρωστημένων ορέξεων του θείου και του συντρόφου του, όταν αυτοί τα πρόσεχαν. Η μητέρα των αγοριών, η οποία είναι αδερφή του ενός δράστη, εμπιστευόταν τα παιδιά της στον αδερφό της και στον σύντροφο του αγνοώντας τι αρρωστημένο συνέβαινε στα ίδια της τα παιδιά πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος του ζευγαριού.

Το κουβάρι της υπόθεσης είχε αρχίσει να ξετυλίγεται, όταν η μητέρα πρόσεξε περίεργες συμπεριφορές στον 4χρονο γιο της, ο οποίος της αποκάλυψε πως «έπαιζε» με τον θείο και αδερφό της. Αμέσως, η μητέρα σοκαρισμένη κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές και οι δύο άντρες συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανηλίκων.

Στα κινητά τηλέφωνα των δραστών βρέθηκαν φωτογραφίες με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο ανήλικων, αλλά και πορνογραφικό υλικό.

Ο θείος των ανήλικων κρίθηκε χθες προφυλακιστέος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.