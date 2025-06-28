Πανελλήνιες: Εκτιμήσεις των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής των σχολών και των τμημάτων των ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, με τις όποιες ανοδικές ή καθοδικές μεταβολές, να είναι οριακές. Όπως εκτίμησε ο εκπαιδευτικός και αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Δεν θα υπάρξουν θεαματικές μεταβολές, όσον αφορά τις βάσεις εισαγωγής».

Οι μεταβολές, ανοδικές ή καθοδικές, θα είναι στην πλειονότητα τους της τάξεως των 100-200 μορίων, «κάτι που στη συνολική κλίμακα των 20.000 μορίων δεν αποτελούν μεγάλη διαφοροποίηση», επεσήμανε.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του κ. Χατζητέγα, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής που προκύπτουν ανά Επιστημονικό Πεδίο, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, έχουν ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών): 8,96

2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών): 9,79

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Υγείας): 9,57

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής): 8,43

Επιπλέον, ο κ. Χατζητέγας εκτίμησε ότι οι βάσεις θα κινηθούν ανοδικά στο 2ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. «Θεαματική άνοδος αναμένεται να υπάρξει μόνο στις πολύ ανταγωνιστικές σχολές του 2ου Πεδίου, που έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική», ανέφερε. Στο 4ο, η άνοδος εκτιμάται να είναι της τάξης των 150-200 μορίων. «Μιλάμε για ανοδικές τάσεις, αλλά όχι πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις», σημείωσε.

Στο 1ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, αντίθετα, υπολογίζεται ότι οι βάσεις θα κινηθούν καθοδικά. «Στο 1ο Πεδίο, των Ανθρωπιστικών Σπουδών, θα υπάρξει μία πτώση 200 μορίων σε όλη την κλίμακα και στο 3ο Πεδίο, των Σπουδών Υγείας θα υπάρξει ήπια πτώση σε όλη την κλίμακα, της τάξης των 50-150 μορίων», ανέφερε.

Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και για τη διευκόλυνσή τους στον υπολογισμό, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν, στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Επόμενο -και τελευταίο- βήμα για τους υποψήφιους πριν από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών, αποτελεί η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, για την οποία εκκρεμούν οι σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας.

Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο. Τελευταία ημέρα για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας είναι η ερχόμενη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025.

