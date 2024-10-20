Ένα θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Πολύχρονου, στη Χαλκιδική, καθώς εντοπίστηκαν οστά σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που εξαφανίστηκε πριν δύο χρόνια ο 41χρονος Μπάντρι Μουραλασβίλι. Μάλιστα στο σημείο βρέθηκαν και έγγραφα που ανήκουν σε εκείνον!

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τις προηγούμενες μέρες και συγκεκριμένα την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, ένας άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες εκχέρσωσης σε χωράφι βρέθηκε σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς εντόπισε οστά. Το συγκεκριμένο χωράφι βρίσκεται απέναντι από το σημείο όπου πριν από δύο χρόνια, το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου 2022, είχαν χαθεί τα ίχνη του 41χρονου -τότε- Μπάντρι Μουραλασβίλι, μετά από τροχαίο, όταν το ΙΧ που φέρεται να οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Παλιουρίου.

Μόλις εντόπισε τα οστά ο άνδρας κάλεσε την Αστυνομία. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και έγγραφα, τα οποία ανήκουν στον αγνοούμενο. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα της «Βραδυνής», οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κομμάτι από φθαρμένο παντελόνι, δύο κινητά τηλέφωνα, και ένα πορτοφόλι που περιείχε την ταυτότητα και το δίπλωμα του Μπάντρι Μουραλασβίλι.

Τα οστά έχουν σταλεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να ταυτοποιηθεί μέσω DNA εάν τελικά ανήκουν στον Μπάντρι Μουραλασβίλι, ο οποίος είναι αγνοούμενος για δύο χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας χάθηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου 2022 μετά από τροχαίο. Στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι από το Πολύχρονο αλλά και αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο δεν εντόπισε κανείς τον οδηγό. Κάποιοι μάρτυρες έλεγαν ότι είδαν έναν αιμόφυρτο άνδρα, ο οποίος όμως είχε φύγει από το σημείο. Σε έρευνες που ακολουθήσαν από ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική και εθελοντές δεν εντοπίστηκε κάποιο ίχνος του με αστυνομικές πηγές να σημειώνουν πως στο χωράφι στο οποίο εντοπίστηκαν πριν από λίγες μέρες τα οστά, δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί κάτι λόγω του δύσβατου της περιοχής αλλά και της πολύ πυκνής βλάστησης.

Πηγή: skai.gr

