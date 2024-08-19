Λογαριασμός
Θρίλερ στην Χαλκιδική: Τμήματα οστών εντοπίστηκαν στη θάλασσα, στον Άγιο Μάμα

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μουδανιών μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν και περισυνέλεξαν 15 τμήματα οστών

λιμενικο

Τμήματα οστών εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα στη θάλασσα, στον Άγιο Μάμα της Χαλκιδικής. 

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μουδανιών μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν και περισυνέλεξαν 15 τμήματα οστών, τα οποία πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία προς εξέταση.

Προανάκριση για το μακάβριο εύρημα διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

